Magistrado Valdés Escoffery opina que Panamá no debe estar en el Parlacen

Ciudad de Panamá/El magistrado del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoffery, dijo estar de acuerdo en que Panamá deje de ser parte del Parlamento Centroamericano (Parlacen) , porque en no ha generado beneficios alguno.

Valdés Escoffery indicó que su opinión “como ciudadano” es que Panamá ya no debe pertenecer a este organismo.

Como ciudadano no comparto, no veo el beneficio y nada más veo lo negativo (…) en lo personal no debemos permanecer”

— Eduardo Valdés Escoffery - Magistrado del Tribunal Electoral