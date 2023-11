Se mantienen cierre total de calles en Pacora; residentes deben caminar por horas

Pacora, Panamá Este/Una situación difícil es la que viven los residentes de Pacora en Panamá Este, quienes deben atravesar cerca de 5 kilómetros caminando para dirigirse a sus destinos.

Esto debido a que en el lugar se mantiene un cierre total de las vías como medida de oposición a la Ley 406 del 20 de octubre de 2023, que aprueba el contrato de concesión minera celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Panamá, S.A.

Previamente, se había propuesto con los manifestantes el permitir el paso de un corredor humanitario para camiones de carga y buses con migrantes en un horario de la 6:00 a.m. hasta 9:00 a.m., sin embargo, por el momento esta medida no se ha visto ejecutada.

Producto de este cierre, los migrantes que son transportados en estos buses deben cruzar caminando hasta el otro lado en donde los espera otro bus para que continúen su ruta hasta el paso fronterizo de Panamá con Costa Rica.

De acuerdo con algunos residentes, los buses dejan a las personas en el área de San Diego en donde deben caminar alrededor de 45 minutos hasta la entrada de Pacora.

Con información de Emilio Batista