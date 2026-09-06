Martín Torrijos: 'El Panamá de hoy es gracias a los Tratados Torrijos-Carter'

A 49 años de la firma de los tratados, el expresidente destacó la recuperación de la soberanía y planteó la necesidad de acercar más el Canal a la población.

Ciudad de Panamá./A 49 años de la firma de los Tratados Torrijos-Carter, el expresidente Martín Torrijos destacó la recuperación de la soberanía y la administración panameña del Canal como resultado de una lucha generacional.

“El Panamá de hoy es gracias a los Tratados Torrijos-Carter y el Panamá que sigamos construyendo mañana también tiene que ver con la posibilidad que tuvimos después de una lucha generacional por recuperar la soberanía y la administración del Canal”, sostuvo.

Durante una entrevista en el programa Mesa de Periodistas, Torrijos también fue consultado sobre cómo lograr que los panameños sientan que la riqueza y el desarrollo que genera el Canal también llegan directamente a la población.

Recordó que durante su administración se implementó un programa para destinar recursos del Canal a inversiones locales, que, según explicó, fue el inicio de la descentralización en el país.

“Debe haber una mezcla de la capacidad que tengan los gobiernos, en coordinación, para ver cómo logramos que el panameño sienta en beneficios específicos la presencia del Canal, y también una apertura del Canal hacia la sociedad”, sostuvo.

También destacó que la experiencia del Canal en el manejo del agua puede contribuir a nivel nacional y no limitarse únicamente a la cuenca canalera. “Esa experiencia del Canal, el manejo del agua, puede ser algo que nos contribuya a nivel nacional, no solo pensando en la cuenca. El Canal podría ayudar a compartirla”, sostuvo.

Sobre el Canal ampliado, afirmó que los panameños conocen las capacidades que representa la nueva infraestructura. “Los panameños no son tontos, saben qué significaba este canal ampliado, es un nuevo Canal, no es el que recibimos en 1999; es con mayor capacidad y posibilidades”, expresó.

Torrijos también señaló que existen discusiones pendientes sobre el papel que debe tener el Canal en relación con los puertos y reiteró su posición de que la vía interoceánica pudiera ser propietaria de estas instalaciones. “Yo he planteado y lo mantengo, que el Canal puede ser propietario de los puertos. Hubiera podido resolver el tema de Hutchison y la inconstitucionalidad”, afirmó.

Torrijos reconoció además que las denuncias de corrupción y cuestionamientos sobre el manejo de los recursos pueden afectar la percepción de los panameños.

“El mal manejo, las denuncias de corrupción, de alguna forma nublan y empañan la visión que tiene el panameño sobre el Canal”, afirmó, y aclaró que los cuestionamientos se relacionan con la administración de los fondos que el Canal aporta al país y no con la operación de la vía.