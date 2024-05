Martínez Acha, canciller designado, habla sobre las relaciones con Nicaragua y la situación del expresidente Martinelli

El ministro de Relaciones Exteriores designado, Javier Martínez Acha, habló sobre las relaciones de Panamá con países como China, Estados Unidos, además de la situación actual con la República de Nicaragua, que acogió al expresidente Ricardo Martinelli como asilado político el pasado mes de febrero.

Acha aseguró que la única condición que le puso el presidente electo José Raúl Mulino para estar frente al cargo es hacerlo bien, transparentemente y que el país sea primero en todo sentido.

Al cuestionársele sobre el futuro de las relaciones con Nicaragua y el del exmandatario Martinelli, señaló que el gobierno del presidente Laurentino Cortizo, está vigente hasta el 30 de julio y es quien deba tomar una decisión. Sin embargo, en caso de que tenga que tomar una decisión lo tendrá que conversar con Mulino.

Sobre China, dijo que es un país que tiene gran interés en inversiones de infraestructura en el país, reconociéndolo como el segundo usuario del Canal, y como la segunda economía del mundo, entendiendo que China estima a Panamá como un país importante.

La Cancillería y los Embajadores tienen que entender que serán promotores del comercio panameño y de atracción de inversiones para Panamá”, expresó.

Recalcó que hay un compromiso con la transparencia, y la desburocratización, por lo que está seguro que los países aliados vendrán a invertir en Panamá.

Acha, quien es miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), afirmó que no se ha planteado renunciar al mimso, ya que, este gobierno (Mulino) es de concentración, y él trabajará por Panamá, no por el beneficio de un partido en particular.

Acha fue designado esta mañana junto a otras 13 personas que formarán parte del gabinete del recién electo José Raúl Mulino.