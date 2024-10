Demora en la compra de medicamentos preocupa a pacientes crónicos: 'Hay gente muriendo'

Ciudad de Panamá/Emma Pinzón, de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas (Fenaeccd), responsabilizó a la actual administración gubernamental de José Raúl Mulino de haber suspendido una licitación de 200 medicamentos para el abastecimiento, tanto de la Caja de Seguro Social (CSS) como del Ministerio de Salud (Minsa).

Este gobierno, el actual… No hay más responsables, allí no se pueden limpiar con Nito ni con Gaby. Los de ahora bajaron ese acto y fueron bien irresponsables porque no midieron el daño que le están haciendo a los pacientes al bajar el acto", — Emma Pinzón - Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas

Las declaraciones de Pinzón se dieron en el programa Mesa de Periodista, donde vertió sus consideraciones en cuanto a las declaraciones de Dino Mon sobre la Ley de Medicamentos en el programa Radar. Allí, la vocera de los pacientes con enfermedades crónicas manifestó su preocupación por la suspensión de una licitación de 200 medicamentos por parte del presidente Mulino, y que hasta el momento no se ha realizado la compra.

Pinzón recordó que para poder hacer el acto de compra se debe hacer un decreto. Sin embargo, ahora todo ha quedado en el aire y menos posibilidades hay de contar con los medicamentos, ya que el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, ha manifestado que no va a usar la nueva Ley de Medicamentos, que empezará a regir el próximo 1 de noviembre.

Cabe recordar que Mon calificó la ley como un "mamotreto" y dijo que lejos de acortar los pasos para la compra de medicamentos, los alarga aún más, razón por la que considera que se debe "repensar" y le tocará al Legislativo "ayudar".

¿Y qué pasó con la compra conjunta?

Pinzón recordó que desde el pasado mes de enero ya se tenían consensuadas las cantidades de medicamentos para la compra entre la CSS y Minsa, pero, según lo indicado, no se cuenta con el dinero.

Entonces el Minsa, aún bajo la dirección del exministro Luis Francisco Sucre, se salió de la compra.

Eso hizo que el documento tuviese que regresar a la mesa técnica llamada comisión de abastecimiento oportuno y se tuvo que aprobar el listado solo con las cantidades de la CSS

"No han comprado porque el Minsa no tiene plata. Estamos en octubre y no han comprado. Quien puede comprar es la CSS, pero ahora me encuentro que Mon va a esperar entre enero a febrero o marzo, no sé y estoy bien preocupada porque hay gente que se está muriendo", puntualizó Pinzón.