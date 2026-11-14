Médicos panameños reciben capacitación en nuevas técnicas de ortopedia y ginecología

Un especialista de la Universidad Pública de Zúrich participó en procedimientos realizados en el Hospital Dra. Susana Jones Cano, con técnicas que permiten reducir el tiempo de recuperación de los pacientes.

Médicos del Hospital Dra. Susana Jones Cano, recibieron capacitación en dos técnicas quirúrgicas de ortopedia y ginecología que buscan reducir las complicaciones, el tiempo de recuperación y la estancia hospitalaria de los pacientes.

La formación estuvo a cargo del doctor Naeder Helmy, profesor de la Universidad Pública de Zúrich, Suiza, quien participó en los procedimientos junto al personal médico panameño.

En ortopedia se realizó un reemplazo de cadera mediante un abordaje anterior, técnica que permite acceder a la articulación por la parte frontal del muslo y facilita la colocación de los implantes.

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En ginecología se practicó una ablación por radiofrecuencia a una paciente con sangrado uterino. El procedimiento utiliza calor generado mediante corriente eléctrica para destruir tejido anormal.

El ginecólogo obstetra José Luis Oviedo explicó que esta técnica puede beneficiar especialmente a pacientes con índice de masa corporal elevado o que presentan varias enfermedades. Entre sus ventajas mencionó que es mínimamente invasiva, requiere menos tiempo y puede realizarse de forma ambulatoria.

En las jornadas participaron siete médicos de cirugía, una anestesióloga, tres enfermeras de quirófano y dos médicos internos que realizan su rotación en el hospital.