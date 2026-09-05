Médicos veterinarios advierte riesgos en la prevención de zoonosis tras destituciones en el sector público

La asociación advirtió además que la pérdida de especialistas en fauna silvestre y marina debilita la capacidad de respuesta estatal ante enfermedades emergentes.

La Asociación Panameña de Médicos Veterinarios (APMV) manifestó su rechazo ante la destitución de profesionales del sector que ejercían funciones en la administración pública, señalando que la medida impacta directamente la estructura de salud pública veterinaria, vigilancia epidemiológica y protección de la fauna silvestre en el país.

Según la organización gremial, las salidas de personal especializado merman las capacidades técnicas del Estado desarrolladas en áreas clave para la evaluación de riesgos sanitarios y la atención de emergencias ambientales.

Riesgo en la prevención de enfermedades zoonóticas

El pronunciamiento enfatiza que la labor del médico veterinario en el sector gubernamental trasciende la atención clínica, constituyéndose en la primera línea de contención para evitar la propagación de enfermedades zoonóticas (infecciones transmitidas de animales a seres humanos).

De acuerdo con la APMV, la reducción de personal idóneo compromete la aplicación del enfoque internacional "Una Sola Salud", el cual vincula la sanidad animal, la salud humana y la conservación de los ecosistemas.

"Los animales de fauna silvestre cuando llegan a atención tienen origen desconocido, por lo que deben ser manejados por personal preparado para evitar accidentes y lograr su reincorporación a los ecosistemas", señalaron.

Impacto en el monitoreo de fauna y ecosistemas

La asociación advirtió además que la pérdida de especialistas en fauna silvestre y marina debilita la capacidad de respuesta estatal ante enfermedades emergentes, eventos de mortalidad masiva, varamientos de especies marinas y episodios de contaminación.

Especies como cetáceos, tortugas, aves marinas y jaguares son consideradas por la comunidad científica como especies centinelas del estado de los ecosistemas locales, por lo que su monitoreo constante resulta indispensable para la detección temprana de amenazas sanitarias.

Ante este panorama, la APMV hizo un llamado a las autoridades para que revalúen las destituciones ejecutadas y consideren el impacto técnico que estas decisiones generan sobre el patrimonio natural y la seguridad sanitaria nacional.