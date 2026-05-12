Meduca abre 182 vacantes docentes para distintos centros educativos del país

De acuerdo con el Meduca, estas plazas buscan cubrir la necesidad de personal docente para garantizar el desarrollo del año escolar. Las vacantes surgen por distintas razones, entre ellas jubilaciones, renuncias, defunciones y licencias, situaciones que han dejado puestos disponibles en varios planteles a nivel nacional.

Panamá/El Ministerio de Educación (Meduca) anunció la apertura de 182 vacantes para maestros y profesores en distintos centros educativos del país, en una convocatoria que inicia este 12 de mayo, según informó la entidad a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con el Meduca, estas plazas buscan cubrir la necesidad de personal docente para garantizar el desarrollo del año escolar. Las vacantes surgen por distintas razones, entre ellas jubilaciones, renuncias, defunciones y licencias, situaciones que han dejado puestos disponibles en varios planteles a nivel nacional.

La institución indicó que los interesados deberán realizar su postulación a través de su plataforma digital, donde también podrán consultar la lista de centros educativos, requisitos y documentación solicitada para aplicar a cada cargo.

Entre los requisitos exigidos figuran estar inscrito en el Registro Permanente de Elegibles, presentar certificados de salud física y mental vigentes, además de antecedentes personales expedidos por la Dirección de Investigación Judicial.

El Meduca también pidió a los aspirantes revisar previamente la ubicación del centro educativo al que desean aplicar, con el fin de evitar que, tras el nombramiento, se generen afectaciones en el proceso de enseñanza por falta de traslado o desistimientos posteriores.

La apertura de estas vacantes se da en un contexto en el que el sistema educativo ha registrado cambios en su planta docente en varias regiones del país, por lo que el proceso de selección buscará llenar las plazas disponibles para mantener la cobertura en las aulas.