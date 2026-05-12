Sarampión en Panamá: Minsa da seguimiento a 27 personas por posible exposición en San Miguelito

Según informó el Ministerio de Salud, la situación en San Miguelito se mantiene bajo control y las 27 personas identificadas continúan asintomáticas mientras se desarrolla el seguimiento diario.

San Miguelito, Panamá/Las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa), mantienen bajo vigilancia a 27 personas que tuvieron contacto estrecho con paciente relacionado con caso de sarampión procedente de Bocas del Toro. El seguimiento epidemiológico se desarrolla en el distrito de San Miguelito, donde desde el pasado viernes se activaron protocolos de monitoreo y prevención.

El doctor Jaime Sevillano explicó que, tras detectarse la situación, equipos de respuesta rápida iniciaron las investigaciones para ubicar a quienes pudieron haber estado expuestos.

“Logramos identificar 27 contactos estrechos de estos casos positivos. Automáticamente se activaron los equipos de respuesta rápida que estuvieron trabajando sábado y domingo para darle seguimiento a estas personas”, indicó.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, las personas que requerían vacunación recibieron las dosis correspondientes y actualmente permanecen bajo monitoreo diario para detectar síntomas compatibles con sarampión, entre ellos fiebre o erupciones en la piel.

Hasta ahora, ninguno de los contactos identificados ha presentado síntomas.

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El Ministerio de Salud explicó que, si alguna de estas personas desarrolla señales sospechosas, se activará inmediatamente el protocolo sanitario que contempla visitas domiciliarias y la toma de muestras de sangre, orina e hisopados, las cuales serían enviadas al Instituto Conmemorativo Gorgas para su análisis.

Además, se iniciaría una nueva investigación epidemiológica para rastrear a otras posibles personas expuestas y evitar una eventual propagación.

Las autoridades también hicieron un llamado a la población a revisar su esquema de vacunación. Quienes no encuentren su tarjeta o no recuerden si recibieron la vacuna pueden acudir a cualquier centro de salud, policentro o policlínica para verificar su historial en el sistema y, de ser necesario, recibir la dosis correspondiente.

En el caso de los estudiantes, el doctor Sevillano recordó que las escuelas integradas a los programas del Ministerio de Salud continúan realizando jornadas periódicas de vacunación, aunque insistió en la importancia de que los padres revisen las tarjetas de inmunización de sus hijos.

Según informó el Ministerio de Salud, la situación en San Miguelito se mantiene bajo control y las 27 personas identificadas continúan asintomáticas mientras se desarrolla el seguimiento diario.