Mercados de Mariscos y San Felipe Neri atenderán en horario regular en carnavales

Ciudad de Panamá, Panamá/Aunque Panamá se encuentra en los días festivos del carnaval, los mercados del Municipio de Panamá, atenderá en su horario regular de lunes a domingo, detalló la Alcaldía de Panamá.

Los comerciantes que atienden en el mercado capitalino, San Felipe Neri, abrirán sus puestos de venta desde las 5 a.m. hasta las 4 p.m., de igual forma, el área de restaurantes ofrecerán su rica variedad gastronómica de 5 a.m. a las 2 p.m.

De igual forma, en el Mercado de Mariscos, mantendrá el horario del área de minoristas de 5 a.m. a 5 p.m., el área de mayoristas de 1 a.m. a 10 a.m.

Los restaurantes se mantendrán operativos de 10 a.m. a 11:30 p.m. de lunes a domingo.

Sin embargo, en el área este, el Mercado Periférico de Pacora laborará en un horario especial.

Los días sábado y domingo, será de 7 a.m. a 2 p.m., mientras que el lunes 12, martes 13 y miércoles 14 de febrero permanecerá cerrado.

Por motivos del Carnaval de la Cinta Costera 1, la popular recreovía utilizada los domingos, estará suspendida por este fin de semana.