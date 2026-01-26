MiBus denuncia sabotajes a la flota y 'maleantería' de transportistas informales

Este año, la empresa recibirá 60 buses medianos de diésel para operar en barriadas donde los buses grandes no pueden ingresar.

Ciudad de Panamá, Panamá/La empresa de transporte público MiBus alertó sobre recientes actos de sabotaje a sus unidades, realizados por transportistas informales, que ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros y afectan la operación del sistema. Así lo informó el gerente general de MiBus, Carlos Sánchez, durante una entrevista en Noticias AM. La empresa ya ha presentado denuncias formales ante las autoridades competentes.

Sánchez explicó que los incidentes se han registrado principalmente en corredores nocturnos de la ciudad, como la Vía España, Vía Brasil y Transístmica, donde los responsables han llegado a cortar mangueras y tuberías, dejando los buses fuera de servicio. “El daño económico puede ser pequeño, pero la afectación a la capacidad de servicio y a la seguridad de los pasajeros es enorme”, afirmó el gerente.

El directivo aclaró que los saboteadores forman parte del transporte informal: “Nuestros buses son identificables, pero muchos busitos blancos circulan sin cumplir el reglamento, sin identificación ni permisos, y eso facilita que cometan estos actos”, indicó. Sánchez destacó que existen transportistas de toda la vida que cumplen con la ley y podrían integrarse al sistema moderno, pero “estos rufianes” que dañan los buses deben ser eliminados del transporte urbano legal.

A pesar de estos sabotajes, MiBus avanza con sus planes de modernización de la flota. Este año, la empresa recibirá 60 buses medianos de diésel para operar en barriadas donde los buses grandes no pueden ingresar, y tiene previsto introducir buses eléctricos financiados por el BID, con una inversión total de 35 millones de dólares. Sánchez explicó que el objetivo es ofrecer un transporte público de primer mundo, más seguro y accesible para todos los ciudadanos.

Respecto a la cobertura del sistema, el gerente indicó que el uso del transporte ha aumentado un 10% en el último año, aunque aún se encuentra por debajo de los niveles de 2018. Con los nuevos buses medianos, la empresa espera mejorar la cobertura, especialmente en San Miguelito y el norte de la ciudad, donde actualmente la demanda no está completamente satisfecha.

Sánchez enfatizó que MiBus no busca reemplazar completamente a los transportistas privados, sino regular el sistema, ordenar quiénes pueden operar y garantizar seguridad, eficiencia y movilidad confiable para los usuarios.