MiBus denuncia actos de violencia que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios

Panamá/La empresa MiBus denunció este viernes 23 de enero, una serie de actos violentos y vandálicos contra su flota, en los que personas abren la tapa del motor de los buses y manipulan componentes internos, una práctica que, según la empresa, atenta directamente contra la seguridad de los usuarios y del personal operativo.

Nosotros no toleramos actos de violencia. Esto ya no es vandalismo; es violencia contra nuestro personal, contra bienes del Estado y contra los miles de usuarios que diariamente utilizan el sistema de transporte”, afirmó Juan Yao, director de Operaciones de Mi Bus.

Por su parte, César Samaniego, vocero de la empresa, explicó que estas acciones generan afectaciones directas a los buses, al personal y a los pasajeros. Detalló que el primer impacto es la detención inmediata del vehículo para su inspección, lo que obliga a los usuarios a abandonar el transporte y buscar alternativas, afectando su movilidad diaria.

Samaniego indicó que, en uno de los casos más recientes, la afectación se produjo en todo el sistema del motor y de refrigeración, lo que mantiene dos buses fuera de servicio, detenidos en los patios de la empresa.

Además del daño material, la empresa advirtió sobre riesgos graves para la seguridad, incluyendo la posibilidad de un conato de incendio en el motor, debido a la manipulación de correas y mangueras.

MiBus informó que ya identificó tanto a los vehículos como a las personas involucradas en estos hechos y reiteró su llamado al respeto del transporte público, especialmente por el impacto que estas acciones tienen sobre los usuarios.

“Pedimos a los ciudadanos que denuncien estos actos de violencia. La seguridad de quienes utilizan el sistema está en juego”, enfatizó Yao, quien además señaló que es la primera vez que se registran hechos de esta naturaleza.

Los incidentes se registraron el miércoles y durante la madrugada de este jueves, específicamente en las rutas de vía Brasil y en el distrito de San Miguelito, utilizando el mismo modus operandi. Según la empresa, los hechos ocurridos hoy ya están plenamente identificados, por lo que anunciaron que procederán legalmente con todo el peso de la ley.

Con información de Jesica Román.