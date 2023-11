MICI: Minera Panamá anuncia que tiene la intención de presentar demandas arbitrales contra Panamá

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) informó mediante un comunicado que First Quantum Minerals Ltd; Minera Panamá S.A.,y Franco-Nevada Corporation han enviado dos notificaciones de intención de presentar demandas arbitrales contra la República de Panamá ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones bajo el tratado de libre comercio entre Panamá y Canadá (TLC).

En repuesta, el MICI manifiestó que, Panamá ha cumplido con todas sus obligaciones bajo el derecho internacional y el derecho panameño y que está preparada para defender los intereses de los nacionales.

Las intenciones de la empresa se dan a conocer en medio de la discusión, análisis y debate de las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 406 del contrato minero, firmada el pasado 20 de octubre del presente año.

Información en desarrollo