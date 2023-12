Minera Panamá solicita al Mitradel pronunciamiento rápido a la suspensión de los 7,000 contratos de trabajo

La empresa Minera Panamá emitió un comunicado en el que le pide al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral un pronunciamiento rápido para atender la solicitud de suspensión de más de 7 mil contratos de trabajo, luego que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley 406 que establecía el contrato entre el Estado y la subsidiaria de la minera canadiense First Quantum Minerals (FQM), para la explotación de la mina de cobre localizada a 120 kilómetros al oeste de la Ciudad de Panamá entre los distritos de Donoso y Omar Torrijos Herrera en la Costa Abajo de Colón. El comunicado llega pocas horas después que el fallo fuera publicado en Gaceta Oficial.

En el comunicado, la empresa alega que se vio obligada a solicitar la suspensión de los más de 7,000 contratos de trabajo debido a los bloqueos ilegales de pequeñas embarcaciones en el puerto de Punta Rincón, que impedían la llegada de insumos, forzando la paralización de labores productivas.

En este sentido, Cobre Panamá solicita al MITRADEL:

Un pronunciamiento rápido para atender la incertidumbre que vive nuestra fuerza laboral y sus familias debido a la falta de respuesta de las autoridades. El establecimiento de planes responsables para atender la estabilidad laboral de aquellos colaboradores que la empresa no podrá retener, debido a los últimos acontecimientos.

Agrega, además, que "en relación al fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declara la inconstitucionalidad de la Ley 406 de 20 de octubre de 2023, es importante aclarar que hasta que no exista una hoja de ruta claramente establecida por el Gobierno, no se podrá determinar cuántos colaboradores podrán continuar laborando en la empresa en tareas de conservación y mantenimiento (no operacionales), factor clave para evitar desastres medioambientales futuros".

El pasado 1 de diciembre, el Mitradel informó que había recibido la solicitud de suspensión de los efectos de los contratos de trabajo de Minera Panamá. No obstante, aclaró que la recepción de dicha solicitud no implica por sí misma, autorización alguna.

"Dicho proceso debe efectuarse con estricto apego a las normas laborales vigentes y a los términos legales que exige el procedimiento", agregaron.

“El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral reitera que, para suspender los efectos de los contratos de trabajo, se debe realizar el procedimiento establecido en el Código de Trabajo, lo que conlleva la intervención de todas las partes involucradas en el proceso”.

El pasado 28 de noviembre el pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró de forma unánime inconstitucional el contrato minero firmado entre el gobierno del presidente Laurentino Cortizo y Minera Panamá.

"Hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la ley 406" que refiere al contrato entre el Estado panameño y la minera canadiense First Quantum Minerals (FQM), declaró María Eugenia López, presidenta del máximo tribunal en un mensaje transmitido en cadena nacional.

"Lo anterior significa que la refrida ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país", añadió la magistrada, al anunciar el fallo luego de cuatro días de deliberaciones entre los nueve miembros del pleno de la Corte.