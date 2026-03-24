Minsa juramenta comisión para fortalecer resiliencia en instalaciones de salud públicas y privadas

La resiliencia hospitalaria anticipa los riesgos ante emergencias de salud o desastres, para responder con oportunidad y recuperar los servicios de salud en el menor tiempo posible.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Oficina Integral de Gestión de Riesgos a Desastres en Salud, juramentó a los miembros de la Comisión Interinstitucional de Instalaciones de Salud Resilientes Públicas y Privadas frente a Emergencias de Salud y Desastres, creada con el objetivo de fortalecer la seguridad de la infraestructura sanitaria y proteger la vida de la población.

La comisión busca garantizar que los centros de salud, tanto públicos como privados, cuenten con la capacidad de resistir, absorber y recuperarse de manera eficiente ante situaciones críticas o desastres naturales, asegurando la continuidad de los servicios de salud en todo momento.

El viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, fue el encargado de juramentar a los integrantes de la comisión, señalando que “fuimos designados para contribuir al fortalecimiento del sistema de salud, asegurando que los establecimientos permanezcan seguros, funcionales y operativos antes, durante y después de una emergencia o desastre”.

Por su parte, la directora de la Oficina Integral de Riesgos a Desastres en Salud, Karen Holder, subrayó que los miembros de la comisión asumen el compromiso de trabajar con transparencia y unidad, fortaleciendo la protección de la vida, la seguridad de los servicios de salud y la protección de las comunidades.

La comisión está integrada por representantes del Ministerio de Salud, Organización Panamericana de la Salud (OPS), Caja de Seguro Social (CSS), Universidad Tecnológica de Panamá, Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, Sistema Nacional de Protección Civil y Asociación Panameña de Hospitales Privados.

Con esta iniciativa, el Minsa refuerza la seguridad y resiliencia del sistema de salud mediante un modelo de trabajo articulado y cooperación interinstitucional, garantizando que los servicios de salud puedan mantenerse operativos y seguros ante cualquier emergencia o desastre.