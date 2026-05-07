Ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, sostiene reuniones con el Banco Mundial

La ministra Beatriz Carles de Arango sostuvo reuniones técnicas en Washington con expertos del Banco Mundial. Conoce los avances en protección social y presupuestos por resultados que impulsa el MIDES.

Washington, Estados Unidos/En el marco de su participación en el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la ministra de Desarrollo Social de Panamá, Beatriz Carles, sostuvo una agenda de trabajo en la sede del Banco Mundial en Washington, D.C., con el objetivo de explorar nuevas vías de cooperación técnica para potenciar las políticas sociales del país.

La funcionaria fue recibida por Phillipe Leite, economista senior de Protección Social, y Ursula Martínez, especialista en la misma área del organismo multilateral. Durante el encuentro, se intercambiaron experiencias sobre modelos de gestión social y se discutieron oportunidades para fortalecer los programas que ejecuta el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en territorio nacional.

Presupuestos por resultados

Uno de los puntos centrales de la reunión fue el avance del Gobierno Nacional en la implementación de presupuestos basados en resultados. Esta metodología busca asegurar que los recursos públicos se orienten de manera eficiente hacia servicios y programas que impacten directamente en la niñez panameña, garantizando condiciones adecuadas para su desarrollo integral.

Según informó la ministra Carles de Arango, esta estrategia permite medir con mayor precisión el impacto de las inversiones sociales y ajustar las acciones según las necesidades reales de la población. "Cada niño y cada niña deben recibir los programas y servicios que necesitan para crecer sanos y con oportunidades", enfatizó la funcionaria durante el intercambio con los técnicos del Banco Mundial.

Inclusión productiva

Otro tema destacado fue la ruta de inclusión productiva que impulsa el MIDES. La estrategia busca que los hogares beneficiarios de transferencias monetarias puedan acceder, de manera progresiva, a oportunidades de capacitación laboral, empleo formal, emprendimiento e inclusión financiera.

La idea, explicó la ministra, es construir un camino claro que permita a las familias transitar desde la asistencia hacia la autonomía económica en el mediano plazo. "No se trata solo de entregar recursos, sino de abrir puertas para que las personas puedan desarrollar sus propias capacidades y mejorar sus condiciones de vida de forma sostenible", señaló.

Cooperación internacional

La participación de Panamá en espacios como el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral de la OEA representa una oportunidad estratégica para visibilizar los avances del país en materia social y, al mismo tiempo, conocer buenas prácticas implementadas en otras naciones de la región.

Carles de Arango destacó que consolidar alianzas con organismos como el Banco Mundial es fundamental para diseñar políticas públicas más inclusivas, especialmente en áreas prioritarias como la reducción de la pobreza, la atención a poblaciones vulnerables y el fortalecimiento del capital humano.

La visita a Washington reafirma el compromiso de la administración del presidente José Raúl Mulino de mantener una agenda social activa, articulada con la cooperación internacional y orientada a generar impactos duraderos en la calidad de vida de los panameños.