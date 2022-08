Muere adulta mayor en incendio de residencia en Don Bosco

Una mujer de aproximadamente 65 años murió calcinada, luego de un incendio en la habitación en la que dormía en horas de la madrugada.

El hecho se dio en la barriada Altos de Las Acacias en Don Bosco, aproximadamente a las 5:03 a.m. de este viernes 26 de agosto, la adulta mayor estaba en unas de las recamaras de la vivienda.

John Mason, del Cuerpo de Bomberos, explicó que este tipo de conatos no son tan seguidos y no transcienden, pero reiteran el llamado a las personas para que llamen a la entidad y no intenten extinguir el fuego para evitar accidentes.

Esta madrugada otra persona también murió calcinada tras chocar su auto contra una estructura de hierro en la vía Interamericana en Penonomé, provocando que el vehículo se incendiara.

Información de Emilio Batista.