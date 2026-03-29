Muere Jesús Alemán, excandidato a representante de Juan Díaz, tras balacera en Ciudad Radial

Ciudad de Panamá, Panamá/El excandidato a representante de Juan Díaz, Jesús Alemán, falleció la tarde de este domingo 29 de marzo tras una balacera registrada en el sector de Ciudad Radial, en medio de la inauguración de una liga deportiva.

De acuerdo con información preliminar, el hecho violento dejó además varios heridos con impactos de bala en distintas partes del cuerpo, aunque hasta el momento no se ha precisado el número exacto de afectados.

Alemán, de 52 años, era conocido en la comunidad no solo por su incursión en la política, sino también por su labor como oficial de boxeo profesional y por la creación de contenido humorístico en redes sociales. Horas antes del ataque, había promocionado la actividad deportiva en sus plataformas digitales.

Tras el suceso, agentes de la Policía Nacional acordonaron el área con cinta de seguridad, mientras personal del Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

"Recibiendo la lamentable noticia de una balacera en una liga, con al menos un muerto y varios heridos. Según los informes recibidos, el fallecido fue Jesús Alemán, convencional panameñista y excandidato a representante de Juan Díaz. Mi pésame a sus familiares y amigos. ¿Hasta cuándo con tanta inseguridad en nuestros barrios?", posteó en sus redes sociales el excandidato presidencial José Isabel Blandón.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre este hecho de violencia que ha conmocionado a residentes de Juan Díaz.

Con información de Luis de Jesús Mendoza