Dos muertos y un heridos tras vuelco de pickup en Tonosí

Dos personas fallecidas y el representante de la comunidad de Flores, fue el saldo del accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este viernes 15 de mayo, en la vía que va de Cacao a Cañas, en Tonosí de Los Santos.

Según reportes preliminares, el vehículo se salió de la vía y posteriormente se volcó.

El accidente involucró un auto Toyota Hilux perteneciente a la junta comunal de Flores, según los primeros reportes. Uno de los heridos es el propio representante de la comunidad.

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El hecho se registró en la vía hacia Cañas, en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades.

Equipos de emergencia y unidades de los estamentos de seguridad acudieron al lugar para atender a los heridos y coordinar el traslado de las víctimas hacia centros médicos.

Con estas dos muertes ya suman 10 las víctimas por accidente de tránsito en la provincia de Los Santos.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente.