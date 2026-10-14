Muro colapsado en la 9 de Enero y dos viviendas quedaron afectadas por derrumbe en Cerro Cocobolo

Las familias esperan que las instituciones correspondientes evalúen los daños y les brinden una respuesta, especialmente por la presencia de menores de edad y personas con discapacidad.

Las lluvias registradas en los últimos días han provocado inundaciones y deslizamientos de tierra en distintos sectores del distrito de San Miguelito, donde varias familias enfrentan daños en sus viviendas y esperan respuestas de las autoridades.

Un recorrido de TVN Noticias por el sector de la 9 de Enero permitió observar las afectaciones causadas por la inundación registrada el martes, mientras las autoridades locales realizaban labores de limpieza y recuperación de la vía.

Según explicó el director de la Autoridad de Aseo, Ovil Moreno, la acumulación de desechos, incluidos enseres como neveras y estufas, contribuyó a agravar la situación, por lo que hicieron un llamado a la población a disponer adecuadamente de la basura y colaborar para prevenir nuevas inundaciones.

Aquí se reportó el colapso de un muro que divide el área de El Bosque con el sector afectado.

En tanto, Astrid Chanis, ingeniera municipal de San Miguelito, informó que ya existe un proyecto para atender esta situación, el cual fue licitado y se encuentra pendiente de refrendo por parte de la Contraloría General de la República.

La obra contempla la construcción de un nuevo muro con refuerzos estructurales y tiene un costo aproximado de 95 mil dólares.

Deslizamiento afecta viviendas en Cerro Cocobolo

La situación también es preocupante en Cerro Cocobolo, donde dos viviendas sufrieron daños considerables por un deslizamiento de tierra, dejando a sus ocupantes sin condiciones para permanecer en sus hogares.

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Entre las personas afectadas hay menores de edad y personas con discapacidad, según información proporcionada por los residentes. Aunque no se reportaron víctimas, las familias aseguran que han perdido gran parte de sus pertenencias y solicitan apoyo para encontrar un lugar seguro donde vivir.

Uno de los residentes relató los momentos de angustia que vivió al intentar poner a salvo a su familia, luego de que la tierra se desprendiera y cayera sobre parte de la vivienda.

El hombre contó que, durante la emergencia, unos cables eléctricos habían caído cerca del acceso, lo que dificultó las labores para sacar a sus familiares. Afortunadamente, logró ponerlos a salvo y la bebé que se encontraba en una habitación no resultó afectada por el derrumbe.

Familias esperan respuesta sobre su reubicación

Los residentes de Cerro Cocobolo manifestaron su preocupación por la falta de información sobre una posible reubicación. Indicaron que las autoridades han comenzado a recopilar datos de las familias más afectadas, pero hasta el momento no les han confirmado dónde podrían ser trasladadas.

Las familias esperan que las instituciones correspondientes evalúen los daños y les brinden una respuesta, especialmente por la presencia de menores de edad y personas con discapacidad.

Mientras tanto, las autoridades mantienen las inspecciones y los trabajos en las zonas afectadas de San Miguelito, en medio de las preocupaciones por nuevas lluvias y el riesgo de que se produzcan más inundaciones o deslizamientos.

Información de Heidy Leane Morán