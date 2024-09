Museo del Canal inaugura nueva sala de exhibición ¿Qué se podrá encontrar?

Ciudad de Panamá/Historia precolombina, el istmo y sus nuevos poblados; comunicación en el periodo prehispánico, el origen y transformación de la ruta, así como la trata de esclavos, son algunos de los temas de exposición en la nueva sala de exhibición del Museo del Canal.

La sala fue denominada "Panamá antes del Canal", porque en ella se encuentran varios objetos precolombinos, que dan cuenta de los primeros habitantes del istmo de Panamá.

El segundo punto de referencia al llegar al lugar es la época colonial, en la cual se habla del comercio, la defensa de la ruta y la piratería.

La sala no solo incluye mamparas informativas con elementos y artículos históricos de la época, sino que también se han incluido zonas interactivas en donde la gente también puede tocar réplicas de artículos, escuchar relatos, y hasta jugar un videojuego desarrollado para la exhibición.

A los visitantes les llamó la atención que existen rastros de la existencia humana en Panamá desde hace más de 10 mil años atrás. "Yo tenía ganas de venir hace mucho tiempo, pero no había podido y no me quejo porque es maravilloso todo lo que estoy viendo", dijo uno de los visitantes.

Víctor Echeverría, gerente de diseño de exposiciones del Museo, destacó que Panamá es un puente natural, y por eso tuvo una gran contribución en el paso de personas en la época colonial, en donde se pasaban tesoros de un lado a otro.

Panamá antes del Canal está instalada en una zona renovada del Museo y desde ahora, forma parte de las exposiciones permanentes, para 2025 se proyecta la renovación de otra sala que abordará lo ocurrido con el canal francés y el estadounidense.

Con información de Jorge Quirós