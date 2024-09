Niñas entrenan para representar a Colón en una competencia internacional de danza

Colón/Meghan Archibold, con tan solo 8 años, ha ganado premios internacionales en danza contemporánea. Vive en Villa del Caribe, uno de los barrios con un marcado índice de violencia en la provincia de Colón.

La pequeña Meghan baila para la Academia “Danza Pasos” y ya representó a Panamá en República Dominicana, donde ganó en la categoría “mini”.

Junto a sus compañeras, entrenan para representar a Colón en una competencia internacional donde Panamá es el país anfitrión.

"Me encanta, ya que en el ballet me desenvuelvo, me desestreso y hago amigas", manifestó Saribel, bailarina.

La danza necesita horas de entreno y las instructoras no pierden las esperanzas de ver a sus alumnas en los mejores escenarios del mundo.

"Nosotros tenemos niñas de diferentes estratos sociales, tenemos niñas de áreas como Margarita, La Cresta, Colón, Cativá. Todas aquí somos una familia y nos ayudamos unas con otras, ellas hacen sus esfuerzos", señaló la instructora de las niñas.

El ballet es una disciplina que atrae niñas desde los tres años y el objetivo es que, además de aportar beneficios para la salud, también comiencen a desarrollar el amor por la danza.

Con información de Rolando Espinoza.