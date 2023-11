'No estamos creando mediocres', padres de familia llevan a sus hijos a la escuela y exigen su educación

Ciudad de Panamá/Luego de semanas perdidas de clases, con el temor y la zozobra de que los estudiantes quedaran a la deriva sin continuar con sus estudios, padres de familia en la Escuela Santa Marta, en el distrito de San Miguelito, han decidido llevarlos de regreso a su centro educativo.

Padres de familia manifestaron que, la decisión que tomaron fue llevar a su hijo a clases porque "es una educación que tiene que recibir. Estamos en contra del contrato minero, pero los niños son primordial".

"Al inicio no los estábamos mandando, porque como habían dicho de que no había [clases], los cierres y eso, pero la maestra está dando clases, ella les está programando todo al término del trimestre, así que todos los días yo lo traigo. Digo, ¿Qué estaremos criando mediocres?, mediocres no", aseguró otra madre de familia.

Los estudiantes de cuarto grado de este plantel educativo, de hecho practicaban junto a su docente lectura compresiva, para continuar con su aprendizaje.

Con información de Fabio Caballero