'Me alegro que tengan la noticia', Jaime Lasso no acepta haber recibido $10 millones en coimas

No hubo más remedio para Lasso, médico, exembajador y allegado al expresidente de la República, Juan Carlos Varela.

Justo con la llegada del nuevo procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, le tocó ir este jueves ante la Fiscalía Especial Anticorrupción para, según se supo, ampliar una declaración indagatoria de 2017. Debe volver el próximo lunes a las 9 de la mañana.

“ Es un tema judicial, yo no puedo responder cosas que no puedo responder. Jamás he aceptado que son 10 millones, ese tema lo tiene la Fiscalía. Me alegro que tengan la noticia esta noche, los felicito, pero es todo lo que les puedo decir”, manifestó Lasso.

El mal genio de Jaime Lasso tendría origen en que el Ministerio Público quiere saber sobre una supuesta suma de 10 millones de dólares que habría recibido el médico de la Constructora Odebrecht, y que fueron a parar en el Partido Panameñista, supuestamente para la campaña de Juan Carlos Varela en 2009.

“ Sí es necesario que se investigue, es necesario que se divulgue y se tomen las medidas correctivas y punitivas de ser culpables las personas. Es la primera vez que esta donación realmente empieza a cuestionarse. En los cinco años anteriores, desde el punto de vista de los tribunales y el Ministerio Público no se notaba ninguna preocupación. Iban a dejar que pasar la aceptación que era una donación de buena fe de una empresa corrupta”, señaló Horacio Icaza, activista de Movin.

Una de las revelaciones con el escándalo de los Varela Leaks fue que, según los mensajes expuestos, el entonces presidente Varela habría negociado con la procuradora Kenia Porcell para dejar a Lasso fuera de la investigación. A su vez, que Lasso se mantenía informado del propio mandatario.