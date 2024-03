La odisea por el uso de los fondos de FECE para las escuelas públicas

Ciudad de Panamá/Ya ha transcurrido más de una semana de la entrada de total de los estudiantes para el arranque del año lectivo 2024.

La semana pasada voceros del Ministerio de Educación (Meduca) en materia de infraestructura hicieron un balance que arrojó, que más del 90% de las escuelas están terminadas; sin embargo, este porcentaje ha generado cuestionamientos y el malestar de comunidades educativas en centros escolares de suma importancia, específicamente en la capital.

Y es que, los trámites siguen siendo engorrosos y se mantiene sin respuesta la pregunta de si se está dando o no el uso correcto de los dineros del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE)

Isis Caballero, secretaria nacional de la Asociación de Directivos de Escuelas Oficiales de Panamá, manifestó que no cuentan con el 20% que dicen que no se está usando en infraestructura y aclaró que no es cierto que no sepan manejar los fondos, como lo alega el Ministerio de Educación (Meduca)

La docente recordó que el FECE llega en razón de $40 por estudiante y de ese total el 75% queda en el fondo de matrícula y el resto en bienestar estudiantil.

Entonces de ese 75% se toma para resolver daños leves, sin embargo, no le han explicado a la ciudadanía que a los colegios no les están llegando las partidas como deberían ser.

Así las cosas, hay fondos que el Meduca adeuda a los centros escolares desde 2020. Caballero también trajo a colación el hecho de que el sistema de PanamaCompra y las cotizaciones en línea es engorroso y aparte de eso se les están entregando productos, a su parecer de mala calidad y sumamente caros.

¿Qué necesitan para una mejor gestión?

Por tanto, necesitan que se modifique la ley del FECE, a fin de que las escuelas puedan comprar directamente con esos fondos.

Además, pidió que se les permita contratar con estos fondos, porque actualmente para hacerlo tienen que subir y bajar escaleras y no pueden hacer nada directamente.

Si tú solucionas es un problema y si no lo haces te cae la comunidad educativa. Ojalá nosotros tuviéramos los fondos al día como lo están mencionando, sostuvo

Sobre el 20% del seguro educativo que mencionan las autoridades educativas, Caballero mencionó que ese fondo es de 200 a 8 mil, en este último caso la cifra aplica para los colegios más grandes, e incluso con esto no se puede reconstruir una pared que se está cayendo.

La semana pasada Marcela Herrera, directora nacional de ingeniería del Ministerio de Educación (Meduca), manifestó que, los coordinadores regionales son los que se deben encargar de hacer las licitaciones a través del FECE y los directores de los centros educativos deben acudir a estos coordinadores para que se culmine la gestión y estar pendiente que se actualice la petición para que no se caduque el trámite.

“Para utilizar este fondo, necesitan tener un informe para que ellos puedan licitar lo que necesitan, que les está causando un problema. Entonces, este informe se vence a los 3 meses, (…) si no se pudo ejecutar, si quedó desierto, a los 3 meses, nuevamente hay que actualizarlo por el coordinador de la región”, explicó la arquitecta a cargo de los proyecto de mantenimiento e ingeniería del Meduca.

Además, detalló que, la Dirección Nacional de Mantenimiento otorgó 8 millones de dólares a las 16 regiones educativas para que "ellos pudieran comprar el material de mantenimiento de las escuelas porque ellos licitan más rápido que la sede central".