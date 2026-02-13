Operativo nacional por Carnaval se extiende por aire, mar y tierra

Más de 800 unidades estarán desplegadas a lo largo del territorio nacional, apoyadas por más de 100 motocicletas, vehículos, radares y alco-sensores, con el fin de prevenir accidentes y fortalecer la seguridad vial.

Con el encendido de sirenas, arrancó oficialmente el operativo “Carnaval 2026”, un despliegue nacional de seguridad que involucra a unidades de la Policía Nacional y otros estamentos con el objetivo de garantizar la tranquilidad durante las festividades.

Las autoridades informaron que reforzarán los controles de tránsito en todo el país, incluyendo la aplicación de pruebas de alcoholemia, uso de radares de velocidad y verificaciones ciudadanas. El mensaje es claro: si va a conducir, no consuma alcohol.

El operativo se ejecutará por aire, mar y tierra, ante la proyección del desplazamiento de al menos 180 mil conductores hacia distintos puntos del interior del país.

Más de 800 unidades estarán desplegadas a lo largo del territorio nacional, apoyadas por más de 100 motocicletas, vehículos, radares y alco-sensores, con el fin de prevenir accidentes y fortalecer la seguridad vial.

En paralelo, los equipos de respuesta médica se mantienen en alerta. Ambulancias y paramédicos operarán las 24 horas desde los centros de atención de emergencias. Se informó que 53 vehículos de emergencia estarán distribuidos en puntos regulares, además de ubicaciones estratégicas cercanas a zonas de alta concentración de personas como la Cinta Costera y la Circunvalación de Chitré.

Con este despliegue, las autoridades buscan que la celebración no se convierta en tragedia. El llamado reiterado es a disfrutar de las fiestas con responsabilidad y prudencia.

Información de Fabio Caballero