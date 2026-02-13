Autoridades monitorean movilización hacia Herrera, Los Santos y Chiriquí por Carnaval

Las autoridades insistieron en la importancia de conducir con prudencia, respetar las normas de tránsito y priorizar la seguridad durante el traslado hacia los destinos carnavalescos.

El distrito de Santa María, se ha convertido en un punto clave de acceso hacia las provincias de Herrera y Los Santos, donde miles de personas se movilizan para disfrutar de las festividades del Carnaval en la región de Azuero, por lo que se ha instalado el Centro de Operación de Emergencia (COE).

En esta ruta, desde muy temprano se observó un incremento en el movimiento vehicular, que se espera siga aumentando en las próximas horas y durante el fin de semana.

En el puesto de vigilancia instalado en el área se encuentran unidades de la Policía Nacional, Operaciones del Tránsito, Migración y otros miembros de los estamentos de seguridad, además del Departamento de Fiscalización de la Contraloría, que verifica la documentación de los vehículos oficiales que circulan por la vía para garantizar que estén autorizados para realizar funciones institucionales.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), ubicado en Santa María, dijeron que se prevé mayor afluencia para mañana sábado, cuando inician formalmente las actividades típicas del Carnaval en culecos, balnearios y ríos.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a acudir únicamente a los puntos que cuentan con cobertura y vigilancia de los estamentos de emergencia y seguridad, incluyendo el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), con el fin de reducir riesgos.

El COE indicó que se mantiene el monitoreo permanente de vías, avenidas y calles a nivel nacional ante el desplazamiento masivo de personas. Para estos días, se han habilitado 50 puntos de vigilancia en áreas festivas, playas y ríos.

Asimismo, las autoridades insistieron en la importancia de conducir con prudencia, respetar las normas de tránsito y priorizar la seguridad durante el traslado hacia los destinos carnavalescos.

Mientras tanto, el flujo vehicular continúa constante en la ruta que conduce hacia Herrera y Los Santos, en el inicio del éxodo por las fiestas carnestolendas.

Asimismo, en Chiriquí se instaló para la vigilancia del tráfico vehicular desde Viguí hasta Barú. Miguel Saucedo, mayor de Operaciones del Tránsito, indicó que estarán haciendo pruebas de alcoholemia durante el día y la noche.

