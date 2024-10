Pacientes diabéticos denuncian desabastecimiento de insulina

Pacientes diabéticos no encuentran insulina. Piden a las autoridades acelerar la compra de medicamentos.

Ciudad de Panamá/Verónica Girón es paciente diabética desde hace 15 años y utiliza insulina pero ya casi no la encuentra ni en las policlínicas, ni en los centros de salud, lo que pone en riesgo su vida.

"En los últimos cuatro meses he conseguido dos y de los dos tipos de insulina que utilizamos, solo he conseguido una. Te puedo decir que en los últimos cuatro meses, el tratamiento de un paciente diabético no ha sido cubierto y súmale que tampoco conseguimos la jeringuilla que también necesitamos para aplicar el medicamento", manifestó Verónica.

Afirmó haber tenido que pedir favores para traer la insulina de afuera, incluso en países como Colombia le sale más económico.

"La insulina rápida que nosotros los diabéticos nos inyectamos con las comidas, está costando alrededor de $90 dólares, en Colombia vale alrededor de $30, la insulina lenta en Colombia esta costando $12 y aquí entre $40 y $50", resaltó.

Por otro lado, Emma Pinzón, de la Federación de Pacientes con Enfermedades Crónicas, señaló que hay una larga lista de medicinas para los diabéticos e hipertensos que escasea, ya que la última licitación de medicinas, no se hizo.

"No hay insulinas, hay algunas, entonces si tu te fijas la Caja te dice que sí hay porque puede haber en una unidad ejecutora pero es falta de equidad en el acceso porque aquí en la ciudad tu te puedes mover en un bus o taxi y vas hasta la unidad pero qué me puedes decir de la gente del interior donde hay una sola farmacia en su población y no tiene el producto", sostuvo Pinzón.

El nuevo director de la Caja de Seguro Social, Dino Mon, asegura que antes que finalice este año tendrán los medicamentos.

"Estamos planteando que dentro del mes de Octubre y Noviembre ya tengamos todo el abastecimiento que se requiere", indicó.

En Panamá no hay estadísticas oficiales del número de diabéticos pero se estima que la cifra esta entre 400 mil a 600 mil pacientes y que un 50% desconoce su diagnóstico.

Con información de Kayra Saldaña