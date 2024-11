Reformas a la CSS: Pacientes con enfermedades crónicas se preparan para participar en los debates

Ciudad de Panamá/Enma Pinzón, representante de los pacientes con enfermedades crónicas, indicó que las diversas agrupaciones se encuentran examinando el proyecto de reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), que presentó el Órgano Ejecutivo a la Asamblea Nacional, el pasado 6 de noviembre.

Pinzón indicó que están concentrados en revisar el proyecto en los temas relacionados a la salud y la atención a los pacientes.

Entre las cosas que estarán pendientes la Federación de Pacientes con Enfermedades Crónicas es en artículos que se refieren al presupuesto de la Caja de Seguro Social

El presupuesto es muy amplio y la mayoría de los gastos que se asignan a la Caja se gastan en administración y no en el suministro de servicios". — Enma Pinzón - Federación de Pacientes con Enfermedades Crónicas

Pinzón agregó que las agrupaciones estarán pendientes de este tema porque va a tener una reglamentación, donde esperan ser incluidas.

Indicó que ha generado ruido que el proyecto daría facultades al director de la CSS para aprobar compras.

"El ruido es porque las personas que lo dicen no ven cómo ha sido hasta ahora. Me ofrezco y los otros líderes de la Federación nos ofrecemos para ir a todas las personas que tienen dudas sobre esto y aclarar. ¿Por qué razón los pacientes pedimos esto?, porque quiero decirte que esto lo pedimos los pacientes, porque la Junta Directiva se había convertido en un nudo crítico en el abastecimiento”, expresó Pinzón.

“Cuando tú ves el panorama del abastecimiento de la Caja del Seguro Social, hay varios factores que están incidiendo como nudos críticos para que no tengamos los medicamentos en el momento que los necesitamos. Y lamentablemente, la Junta Directiva se había convertido en un nudo crítico”, aseguró Pinzón.

Pinzón explica que cada vez que se va a hacer una compra en la CSS tiene que “subir a la Junta Directiva, que no es que está ahí todos los días de la semana, que también tiene que ver otras cosas. No colocan esto como prioridad en su agenda y por eso nosotros queremos estar allí, porque en los temas de salud no se le da la prioridad”.

Pinzón indicó que se preparan para designar a los tres representantes de la federación de pacientes para participar en el primer debate del proyecto en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, el cual está anunciado para iniciar el próximo 14 de noviembre.

Los pacientes llevaremos aportaciones, porque el rol nuestro siempre ha sido decir dónde están los problemas, pero también decir cómo se pueden solucionar". — Enma Pinzón - Federación de Pacientes con Enfermedades Crónicas

Nota relacionada: Pacientes de la CSS solicitan mejoras tras reformas para reducir esperas y garantizar medicinas