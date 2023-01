Panamá: El 53% de las personas pensó en renunciar a su trabajo por mala relación con su jefe o jefe

Panamá/Según la encuesta de Konzerta Líderes o jefes, el 53% de los panameños pensó en renunciar a un trabajo por la mala relación que tienen o tenían con su jefe o jefa. Además, el 75% cree que no siempre los jefes o las jefas son los mejores líderes y el 63% considera que su jefe o jefa es un líder.

“Ser jefe a veces no coincide con ser un buen líder, sin embargo, si se logra esto es una buena oportunidad para que se desarrolle este cargo y las organizaciones logren grandes metas. Para ser un buen líder es fundamental la comunicación, la empatía para apoyar a su equipo, escuchar sus necesidades y brindar confianza, una vez tengamos estas características es seguir fortaleciendo la relación y dirigir a los talentos hacia la sinergia del trabajo en equipo”, destacó Jeff Morales, Gerente de Marketing de Konzerta.com.

El 64% de los encuestados en Panamá identificó a su jefe o jefa como un líder. Ecuador se presentó un 72%; Perú con un 73%, por debajo, sólo se encuentra Argentina con un 56% y Chile con un 54%.

¿Qué es lo que determina que las personas participantes del estudio identifiquen a sus jefes o jefas como líderes? Los tres motivos más elegidos son “porque trabaja/ trabajaba junto con el resto del equipo” con el 33%; “porque está/ estaba dispuesto a enseñar y capacitar al equipo” con el 25%; y “porque con su ejemplo los inspira/ inspiraba a crecer profesionalmente” con el 20%.

Por el contrario, quienes no perciben a su jefe o jefa como un líder indicaron que es “porque sólo da/ daba órdenes y no dirige/dirigía al equipo” con un 36%, “porque no da/ daba oportunidades de crecimiento personal” también con un 21%, “porque no motiva/ motivaba al equipo” con un 19%, “porque impone/imponía su autoridad y es/ era muy autoritario/a” con un 12%, y “porque supervisa/ supervisaba las tareas y solo se hacía cargo de los éxitos” con un 10%.

Respecto a si los jefes y las jefas son siempre los mejores líderes, la respuesta fue categórica: el 76% considera que no. Este número está por encima del promedio regional que es del 77% y de Ecuador (65%), Perú (66%) , con excepción de Argentina (80% ) y Chile (87%).

Más allá del liderazgo, ¿qué percepción tienen de sus jefes o jefas? El 37% muy buena, el 30% buena, el 20% regular y el 11% mala. Los que respondieron mala o regular lo atribuyen a que “no está/estaba dispuesto/a a enseñarle a su equipo” con un 37%, a “Porque no me da/daba el apoyo que espero” con un 24%, a Porque es/era muy autoritario/a” con un 22% y a “Porque no escucha/escuchaba mis necesidades” con otro 19%.

¿Alguna vez pensaron en renunciar a un trabajo porque no tenían una buena relación con su jefe o jefa? Más de la mitad, un 53%, respondió que sí. También contestaron más personas que sí en Chile con un 56%, en Perú con otro 54% y en Argentina con un 52%. El promedio regional se ubica en un 52%. Sólo en Ecuador la mayoría, el 55%, dijo que no.

Las cualidades más valoradas en un jefe o una jefa son contribuir al crecimiento personal y profesional de los miembros del equipo también con un 52%, escuchar las necesidades de su equipo con un 44%, ser comunicativo con un 32%, reconocer los logros del equipo con un 26%, y confiar/ brindar autonomía al equipo con un 23%.

Líderes o jefes es un estudio de Konzerta en el que participaron 1984 personas trabajadoras de la región: 326 de Panamá, 918 de Argentina, 702 de Chile, 654 de Ecuador y 302 de Perú. El estudio explora la percepción que tienen los talentos de sus superiores.

Datos tomados de Konzerta