Panamá realiza por primera vez compleja cirugía para tratar cáncer de hueso en un niño

Un niño panameño de 8 años fue sometido a una compleja cirugía en la Ciudad de la Salud, con la participación de especialistas de Italia y médicos de la Caja de Seguro Social.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un niño panameño de 8 años diagnosticado con sarcoma, un tipo de cáncer que afecta los huesos, fue sometido a una compleja intervención quirúrgica en la Ciudad de la Salud (Cidelas), en un procedimiento que se realiza por primera vez en Panamá.

La cirugía fue posible mediante una coordinación entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), que permitió reunir a especialistas nacionales y médicos provenientes de Italia para atender el caso.

El Minsa gestionó el traslado a Panamá de dos cirujanos ortopedas pediátricos italianos, luego de una solicitud de apoyo realizada por el Despacho de la Primera Dama.

El procedimiento se llevó a cabo en el Hospital de Especialidades Pediátricas de la CSS, ubicado en la Ciudad de la Salud, y estuvo dirigido por el médico ortopeda Ahmed Atherley.

Al equipo quirúrgico se sumaron los especialistas italianos Costantino Errani, ortopeda oncólogo, y Paolo Sassu, microcirujano, quienes aportaron su experiencia en una intervención de alta complejidad.

Un procedimiento que marca un precedente

De acuerdo con el Minsa, esta es la primera vez que una cirugía de estas características para tratar un sarcoma óseo pediátrico se realiza en Panamá, lo que representa un avance para la atención especializada de niños con cáncer en el país.

El objetivo de la intervención es brindar al menor una mejor calidad de vida y ofrecer una alternativa de tratamiento especializado sin necesidad de trasladarlo fuera del territorio nacional para realizar este procedimiento.

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El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, acudió a la Ciudad de la Salud para conocer al menor y a sus familiares, además de agradecer a los especialistas italianos que participaron en la intervención.

Boyd Galindo destacó la coordinación entre ambas instituciones de salud y señaló que esta experiencia demuestra la posibilidad de avanzar hacia una atención integrada dentro del sistema público.

"Estamos logrando una unificación real en beneficio del pueblo panameño", manifestó el ministro, al destacar que esta integración permite que ciudadanos puedan recibir atención en instalaciones de primer nivel, independientemente de su condición prestacional.

Especialistas internacionales y talento nacional

La intervención también permitió combinar la experiencia de profesionales panameños con especialistas internacionales en ortopedia oncológica y microcirugía.

Para las autoridades, esta colaboración representa una oportunidad para fortalecer las capacidades del sistema sanitario panameño en procedimientos de alta complejidad y ampliar las posibilidades de atención especializada para pacientes pediátricos.

El Gobierno Nacional señaló que continuará impulsando la coordinación entre las instituciones que conforman el sistema público de salud, con el objetivo de ofrecer atención especializada y de calidad a los pacientes en Panamá.