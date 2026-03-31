Panamá suma 23 nuevos talentos para el sector logístico

El Inadeh destacó que esta modalidad responde directamente a las necesidades del sector productivo, al formar profesionales con capacidades integrales y adaptables a los desafíos actuales de la industria logística.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) celebró la graduación de 23 participantes de la segunda versión del Programa de Formación Profesional Dual en Logística, quienes completaron un total de 2,312 horas de formación, combinando clases teóricas con experiencia práctica en empresas.

La promoción, integrada por 12 hombres y 11 mujeres, evidencia el compromiso de la institución con la equidad de género y el fortalecimiento del talento humano en sectores estratégicos para el desarrollo del país. Bajo este modelo dual, los egresados no solo adquieren conocimientos técnicos, sino también experiencia real en entornos laborales, lo que facilita su inserción en el mercado de trabajo.

El Inadeh destacó que esta modalidad responde directamente a las necesidades del sector productivo, al formar profesionales con capacidades integrales y adaptables a los desafíos actuales de la industria logística.

Asimismo, la entidad reconoció el respaldo de las empresas formadoras que hicieron posible esta segunda edición, por su compromiso en la formación y acompañamiento de los participantes.

Finalmente, el Inadeh anunció que continuará impulsando este modelo educativo con una próxima tercera edición del programa, reafirmando su misión de crear oportunidades y fortalecer el capital humano del país.