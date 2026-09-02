Panamá se une por la vida en la 10.ª Caminata por la Prevención del Suicidio

En su décima edición, la caminata cuenta con el respaldo de Cruz Blanca Panamá , Fundación Iguales Panamá, Sociedad Panameña de Psiquiatría, Fundación Relaciones Sanas , Ni Uno + , PFLAG Panamá y Fundación Voluntarios de Panamá , organizaciones que desde diferentes áreas de acción se unen para fortalecer el mensaje de prevención y acompañamiento.

Ciudad de Panamá, Panamá/Diez ediciones, miles de pasos y una misma misión: que más personas elijan quedarse. Este domingo 20 de septiembre, la Cinta Costera será nuevamente escenario de la Caminata por la Prevención del Suicidio, que este año celebra su décima edición bajo el lema “10 Razones para Vivir”.

Organizada por Fundación Serenamente desde el año 2017, en memoria de Daniel Martinelli Bennett, la caminata nació con el propósito de transformar el dolor en esperanza y crear un espacio para hablar sobre prevención del suicidio, salud mental, acompañamiento y la importancia de buscar ayuda.

En su décima edición, la caminata cuenta con el respaldo de Cruz Blanca Panamá, Fundación Iguales Panamá, Sociedad Panameña de Psiquiatría, Fundación Relaciones Sanas, Ni Uno +, PFLAG Panamá y Fundación Voluntarios de Panamá, organizaciones que desde diferentes áreas de acción se unen para fortalecer el mensaje de prevención y acompañamiento.

10 Razones para Vivir

El lema de este año invita a cada persona a reconocer sus propias razones para continuar: personas, sueños, experiencias, metas, afectos y pequeños momentos que pueden convertirse en motivos para seguir adelante.

La 10.ª Caminata por la Prevención del Suicidio se realizará el domingo 20 de septiembre, a partir de las 7:00 a.m. en la Cinta Costera (Estacionamientos frente a la Contraloría General de la República de Panamá, al lado del Hotel Miramar) y representa una oportunidad para reforzar un mensaje fundamental: la prevención del suicidio es una responsabilidad compartida. Hablar de salud mental sin prejuicios, aprender a escuchar, reconocer señales de alerta, fortalecer las redes de apoyo y facilitar el acceso a ayuda profesional son acciones necesarias para construir una sociedad más empática y consciente.

Quienes deseen participar podrán colaborar adquiriendo la camiseta oficial del evento, disponible con una donación de $10 de manera directa a las organizaciones participantes. Todo lo recaudado será destinado a financiar programas locales de salud mental, talleres comunitarios y actividades de apoyo psicosocial.

10 años. 10 razones. Una sola misión: que más personas elijan quedarse