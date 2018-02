El Idaan elaborará informe técnico por daño de tubería en Vía Brasil

Relacionados El próximo martes y miércoles no habrá agua potable en varios puntos de la capital

Las labores iniciarán a las 2:00 p.m. y tendrán como objetivo hacer una reparación definitiva "para no tener este inconveniente más" y no tener a la población sin agua, dijo Peña en Noticias AM.

La semana pasada, el Idaan trabajó de manera temporal en este sitio para restablecer el suministro en los sectores aledaños afectados. Una empresa privada, encargada del soterramiento de cables en esa área, perforó la tubería de 30 pulgadas.

En esta ocasión, el Idaan contará con la colaboración de personal de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) con soldadura especializada, para colocar una lámina y luego reforzar con un concreto especial.

El daño causado en la tubería con acero reforzado fue en la parte inferior, de unas tres pulgadas de diámetro.

Peña manifestó que la organización para los cierres de una tubería como ésta "no es fácil". "Necesitamos mucha fuerza física y hasta cuatro personas para cerrar (...). Para hacerlo mucho más expedito, ya tenemos coordinado una logística que una cantidad de personas van a estar en válvulas específicas, para evitar demoras con el cierre".

Cada manipulación de válvula requiere de 400 giros, es decir que podría tomar unos 45 minutos aproximado el cierre de una de éstas.

La gerente metropolitana del Idaan detalló en Noticias AM que cuando se terminen los trabajos se elaborará un informe técnico de los daños ocasionados, que será entregado al área administrativa legal.

"De enero a esta parte, hemos hecho aproximadamente de 8 a 10 informes y ya suman 30 mil y 45 mil de dólares de diferentes empresas", comentó. "Cada empresa que tenga que ver con soterrados debe tener un plano para trabajar. Nosotros tenemos un departamento que emite estos planos".

Las áreas de la ciudad capital que estarán sin suministro de agua potable por estas labores son Monte Oscuro, Río Abajo, Parque Lefevre, Hato Pintado, Pueblo Nuevo, 12 de Octubre, vía España hasta la Fernández de Córdoba, vía Brasil, vía Argentina, Obarrio, Paitilla, Punta Pacífica, Bella Vista, vía Transístmica, San Francisco, Carrasquilla, Calidonia, Perejil, Bethania, CSS, Universidad Nacional, La Locería, La Alameda, Los Ángeles, El Ingenio y áreas aledañas.