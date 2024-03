Panay: Hay que eliminar las reglas que permiten la descentralización paralela

Las investigaciones por supuestos malos usos de los fondos de la descentralización para hacer campaña política sigue generando reacciones en medio del torneo electoral, al punto que los propios candidatos presidenciales hablan de ella.

Jorge Ricardo Panay, de la Asociación de Municipios de Panamá, contó que el proceso para crear esta ley inicia en el gobierno de Ernesto Pérez Balladares, al que se le dio seguimiento las dos siguientes administraciones, porque la descentralización es un modelo de administración pública que fortalece la participación ciudadana, la transparencia, la gestión de fondos locales y satisfacer las necesidades del ciudadano.

La descentralización es un proceso necesario y la consecuencia del fortalecimiento de la democracia”, puntualizó.

Destacó que, durante el gobierno de Ricardo Martinelli, se suspendió la Ley, y se reinició en el 2016, durante la administración de Juan Carlos Varela, pero se cambió el espíritu, esta vez con una reforma que castró el componente de participación ciudadana y rendición de cuentas; creando una secretaría adscrita al Ministerio de la Presidencia.

Considera que lo que hoy se llama ‘descentralización paralela’ inicia cuando en el gobierno de Martinelli los diputados pusieron sus partidas circuitales en las juntas comunales y alcaldías, convirtiéndose en gestores de proyectos, dando como resultado votos y clientelismo político.

Panay indicó que las acciones políticas de los últimos tres gobiernos han roto la reputación de los gobiernos locales, que hay que recuperar, entonces, hay que eliminar todas las normas que permitan hacer descentralización paralela, y que se haga asignación de recursos a los gobiernos locales de acuerdo a sus necesidades.

Hay que evitar que se haga uso político de la estructura”, expresó Panay.

Agregó que, durante la pandemia de la Covid-19, el gobierno no entendió el rol de los gobiernos locales y lo usaron como instrumento político, y se equivocaron.

Panay mencionó que los candidatos presidenciales deben hacer una apuesta hacia la recuperación de la institucionalidad, ya que, los países no pueden desarrollar si no tienen instituciones fuertes y no son transparentes.

Fue enfático en decir que no hay que eliminar la descentralización, sino las reformas que las deforman y permiten la descentralización paralela.

“Lo que hay que entender es que estamos en una coyuntura que vamos por mal camino, y tenemos que corregirlo, y corregirlo significa que por medio de nuestra consciencia y analizar ponga atención a lo que el candidato dice, tome decisiones, y que no se deje comprar por un jamón o un dulce”, manifestó Panay.

Culminó diciendo que en estas elecciones hay que convocar la consciencia del pueblo panameño, explicando al pueblo que la descentralización y la transparencia es fundamental para el desarrollo del país, sobre todo la honestidad.