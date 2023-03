¿Fin de la pandemia podría ser declarado próximamente?

Ciudad de Panamá, Panamá/Después de tres años de pandemia, el Ministerio de Salud ha tomado la decisión de eliminar la obligatoriedad del uso de la mascarilla, con excepción de los centros médicos, debido a que los niveles de contagio son bajos y la propagación del virus está controlada, además, se espera que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emita sus comentarios sobre el fin o no de la pandemia.

El doctor Eduardo Ortega, aseguró que se ha salido de la fase aguda de la enfermedad y se está en transición, mientras que se espera a que la OMS en los próximos días evalué si la emergencia sanitaria a nivel nacional se puede levantar.

Recordó que la pandemia tendrá dos finales: el médico y el social, por lo que hay que retomar la confianza, calificando de correcta la decisión de eliminar el uso de la pandemia, afirmando que todos los valores nacionales y a nivel mundial han disminuido.

Dijo que, hubo un aumento de casos en Herrera y Los Santos, pero no como para dar inicio a una nueva ola pandémica y eso está relacionado al alto porcentaje de vacunación, y contagiados en el país.

No obstante, Ortega recomendó a las personas que están resfriadas o con síntomas respiratorios a que se queden en casa o usen una buena mascarilla para evitar contagiar a las personas.

Ponderó el hecho de que algunas personas se pudieron educar con el uso de la mascarilla que ahora saben cuándo la deben usar, sobre todo las personas con inmunodeficiencia, mayores de 65 años y personas con síntomas.

“Hemos aprendido, nos ha costado más de 8 mil vidas y más de 1 millón de personas infectados, pero vamos bien y hemos salido”, expresó el doctor.

Luego de haber atravesado este duro periodo en el que se aprendió sobre la marcha, es necesario que los países se sigan preparando para enfrentar nuevas pandemias, debido a que en la última década se han tenido reportes de varios coronavirus, la viruela sísmica y se espera que en la próxima década haya otra pandemia.

Es por ello que, de acuerdo con Ortega, hay que fortalecer los mecanismos de vigilancia diagnóstica y genómica que permita evaluar qué está sucediendo. En ese sentido se estarán estudiando proyectos en los que se puede analizar las aguas residuales para saber si hay un incremento de circulación de otros virus.

Agregó que, hay que reforzar las instalaciones de salud, recordando que Panamá fue resiliente y pudo reaccionar rápidamente para que todos los pacientes tuvieran acceso a una cama o acceder a una terapia intensiva y aumentar sus posibilidades de morir.

Aclaró que el fin social tiene que ver con las decisiones que toma la población de volver a sus actividades normales y empieza a cambiar su comportamiento. Destacó que las personas no se están colocando la vacuna bivalente que está disponible en el país, y solo un poco más del 5% de la población vacunable lo ha hecho.

Indicó que, aunque las personas manipuladoras de alimentos podrán retirarse la mascarilla, deberán estar vacunadas; en los hospitales se mantiene el uso por los virus que circulan; y en las escuelas no es obligatorio por lo que recuerda a los padres que si el niño tiene síntomas no lo debe enviar a la escuela, aunque recalca que no es prohibido usarlas por lo que pueden enviar a los niños con la misma.