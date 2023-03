CSS: Denuncian que uso de catéteres de 'mala calidad' pone en riesgo a pacientes renales

Ciudad de Panamá, Panamá/Desde febrero del presente año, la Caja de Seguro Social (CSS) enfrenta un desabastecimiento de catéteres tunelizados para pacientes con insuficiencia renal que requieren tratamiento de hemodiálisis. La realidad es que a nivel nacional no existe el producto, debido a que la empresa encargada de proveer a América Latina decidió no hacerlo más.

Esta situación representa riesgos de “complicaciones y hasta la muerte” para los pacientes, según indicó Alejandro Alba, vocero de los pacientes renales, quien manifestó a TVN-2.com que la CSS, aparentemente, se ha visto en la necesidad de “comprar catéteres a otros proveedores”, pero que estos, supuestamente no son de buena calidad.

“Estos catéteres no son de buena calidad ya que no son durables”, aseguró Alba.

Continuó diciendo que “desde el pasado 1 de marzo, el servicio cardiovascular ha decidido la no colocación de más catéteres y solo estarán haciendo accesos vasculares permanentes (fístula a los pacientes)".

Esto se confirma en una misiva del Jefe de Cirugía Cardiovascular y Torácica de la Ciudad de la Salud, al Director de Nacional de Servicios y Prestaciones de Salud, a la que este medio tuvo acceso, donde se informa que habían incrementado su participación en la creación de accesos vasculares permanentes dentro del Instituto Cardiovascular y Torácico, con la producción semanal de 8 y 10 nuevos accesos.

“Iniciamos el programa de alta complejidad para pacientes con agotamiento de posibilidades de accesos venosos para hemodiálisis en el árbol venoso superior”, señala el documento.

Agregan que, a los pacientes que soliciten el servicio se les debe colocar un catéter vía femoral, para posteriormente enviarlos al Instituto Cardiovascular y Torácico de la Ciudad de la Salud para la programación de su acceso permanente.

Para Alba, esto es un atropello contra las personas que requieren hacerse la hemodiálisis ya que, aunque se diga que la fistula es mejor que el catéter, no les están dejando opciones.

“Solo le colocan un femoral temporal lo envían a la Ciudad de la Salud a sacar cita con el cardiovascular y hacerse fistula”, expresó.

Mientras que René Cubilla, vocero de los pacientes renales en La Chorrera, manifestó que Panamá está atrasado en este procedimiento, debido a que considera que una vez el paciente ingresa a hemodiálisis debe hacerse el cambio a fistula, para evitar que el catéteres adquiera una infección que es de mucho peligro, porque está conectado en una vena directo al corazón o que, en caso de que se requiera el cambio no se pueda hacer porque la hemoglobina está baja o presenten otro tipo de complicaciones.

"Qué sucede ahora mismo con los pacientes que están cayendo con catéteres infectados o tapados, le ponen un catéter femoral y eso es sumamente incómodo y doloroso", expresó.

Pacientes renales se enfrentan a las deficiencias del sistema

En medio de las vicisitudes que viven diariamente los pacientes renales producto de la enfermedad, también tienen que lidiar con el hacinamiento en las salas, por ejemplo en el complejo hospitalario, muchos de ellos terminan sus tratamientos en horas de la madrugada (2:00 am-3:00 am) para iniciar un largo retorno hasta sus hogares, algunos en Chepo, Chorrera y comunidades de Panamá Norte.

Alba también denuncia que en algunas unidades extrahospitalarias no se está entregando la alimentación correspondiente a los pacientes, y en su lugar quieren dar suplementos alimentarios.

“Está establecido que a los pacientes se les debe dar comida y no un suplemento que está destinado originalmente a dársele a los pacientes que presentan una desnutrición”, recalcó.

Agregó que, hacen falta medicamentos como sirolimús y tacrolimus que son de vital importancia para los pacientes que ya han sido trasplantados que, de no recibir la medicación completa corren el riesgo de perder el riñón.

Además, contó que, en Puerto Armuelles, hay una máquina de hemodiálisis que tiene más de seis meses dañada, y necesitan con urgencia que sea reparada.

Por otra parte, Cubilla explicó que, ahora las citas con especialistas las han centralizado en la Ciudad Hospitalaria, lo que representa gastos para los pacientes que deben trasladarse hasta allá, asegurando que muchas veces deben gastar hasta 10.00 dólares en taxi, ya que, si no llegan a la hora establecida no son atendidos, y la frecuencia de metrobuses no es la mejor, pero de la administración no se les está entregando el viático.

"Los pacientes de hemodiálisis ganan muy poco en sus pensiones, y muchos tienen que hacer grandes sacrificios para llegar hasta allá, cuando se llevan los documentos te dicen que no los pueden aceptar porque no tienen dinero y no se ha fijado la tarifa", — René Cubilla - vocero de pacientes renales de La Chorrera

Recalcó que los pacientes de hemodiálisis tienen citas de control todos los meses, además, se tienen que realizar otros estudios por lo que tienen que movilizarse constantemente.

Otro tema que enfrentan en La Chorrera, según Cubilla, es la falta de ambulancia, afirmando que recientemente un paciente tuvo una urgencia y debió esperar desde las 9:00 am hasta las 6:00 pm, para que fuera trasladado a Panamá.

En días pasados, la CSS emitió un comunicado donde afirmaban que anualmente se invierten cerca de 80 millones de dólares para la atención de hemodiálisis, considerando el gasto en recurso humano, medicamentos, e insumos. Aseguraron que el tratamiento de cada paciente, tres veces a la semana, tiene un costo de 30 mil dólares.

Este medio, desde el pasado 5 de marzo, está tratando de tener una versión por parte de la Caja de Seguro Social sobre la situación presentada con los catéteres, pero, hasta el momento de publicar esta nota no se obtuvo respuestas.