Médicos piden resolver los problemas del Hospital Nicolás Solano para levantar huelga

La Chorrera, Panamá Oeste/Luego de ocho días de paro en Hospital Nicolás Solano de La Chorrera se ha logrado la climatización adecuada de tres quirófanos, sin embargo, el paro se levantaría en unas tres semanas, cuando se reparé todo lo que se ha solicitado. Así lo aseguró Rey Luque, vocero del personal en huelga.

Se informó que el acondicionamiento de los dos quirófanos restantes se efectuará mañana.

No obstante, Luque advirtió que hasta que no se repare todo lo solicitado no se levantará el paro. Se ha prometido que lo pedido se resolvería en tres semanas.

Añadió que la climatización que se ha restablecido se está perdiendo porque la puerta de acceso está dañada desde hace varios meses atrás.

Anunció que ahora hay un director nuevo en el hospital, especialista en medicina familiar quien solo tomó posesión este martes, por lo que aún no se han reunido con él para conocer que directrices tiene en mente.

Con información de Emilio Batista