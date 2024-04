Pérdida del grado de inversión no representa el fin del mundo y es '100% revertible', según economista

Ciudad de Panamá/La contienda electoral se ha visto impactada por la pérdida del grado de inversión, en el sentido de las promesas que han hecho sobre la generación de empleos y de dinamizar la economía, pero ¿Cómo incide esto en la vida del panameño de a pie?.

Felipe Chapman, economista y experto en negocios, dijo que la rebaja a Panamá de BBB-a BB+ (grado especulativo) efectuada por la calificadora Fitch Ratings, no representa el fin del mundo y equivale un aumento en la percepción del riesgo de invertir en Panamá, por lo que su impacto de la forma más sensible es que “el dinero no cuenta más” y aumenta el costo de la deuda para el gobierno nacional.

Además, mencionó el efecto ya anunciado por las calificadoras de riesgo, se reflejaría en los bancos y otras empresas que puedan tener deuda en los mercados internacionales y así va una cascada que nos va tocando a todos en la economía.

Igualmente, aumentará la expectativa de rendimientos más altos para otro tipo de inversiones, es decir el caso de la inversión de capitales que compra una empresa al estar en un entorno donde la percepción de riesgo es mayor, pues espera un mayor rendimiento.

Sin embargo, dijo Chapman, se ha hablado muchísimo del evento de Fitch y perdemos de vista que desde hace meses en los mercados la deuda de Panamá en bonos globales, que puede estar por arriba de los $40 mil millones, ya estaba a unos rendimientos que no se comparaba con la calificación de riesgo de grado de inversión, en lo que respecta a tazas de interés.

“Los mercados habían descontado, desde hace muchos meses, que Panamá tenía un riesgo superior al de grado de inversión — Felipe Chapman - Economista

Entre los factores que llevaron al país a esta situación están el proceso lento del deterioro de las finanzas públicas, que fue acelerado por las manifestaciones ocurridas en octubre y noviembre de 2023, a raíz del rechazo de la expansión minera en donoso; pronunciamientos estos que dejaron muertos y fuertes enfrentamientos.

Esto significa que los panameños están perdiendo la capacidad de resolver sus diferencias de una forma pacífica y democrática como lo hicieron, por ejemplo, con la ampliación del Canal de Panamá. Ahora resuelven sus diferencias en la calle y con violencia

¿Qué puede hacer el próximo gobierno?

Según Chapman, la buena noticia es que la pérdida del grado de inversión es “100% reversible” y se puede cambiar.

Por tanto, a corto plazo lo que más causará efecto es la confianza, a razón de esto el próximo gobierno debe enviar un mensaje de institucionalidad mostrando que no tiene las condiciones de un gobierno ausente, que no lee el entorno político y no actúa.

Igualmente, debe evitar ejercer un régimen autoritario que imponga decisiones. Para Chapman, la confianza provoca consumo, inversión, aumento de empleo disminución de la pobreza, entre otros aspectos.