¿Cuántas personas son diagnosticadas con insuficiencia renal mensualmente?

Un nuevo tropiezo sufre la licitación para la construcción de nuevas salas de diálisis a nivel nacional, mientras que la demanda aumenta día tras días, obligando a los pacientes a dializarse incluso en horas de la madrugada en las pocas instalaciones que existen.

El vocero de los pacientes de hemodiálisis, Alexander Pineda, aseguró que más de 30 personas ingresan mensualmente a la lista de pacientes con insuficiencia renal que requieren diálisis, destacando que la toma de decisiones para solucionar este problema es muy lenta y aunque aplaude el proyecto de seis nuevas salas de diálisis, recalca que es necesario conocer las necesidades de los pacientes y con la mayor calidad posible.

Aseguró que el primer acto público se intentó hacer en febrero, pero algunas compañías y pacientes hicieron un reclamo, no se obtuvo respuesta simplemente se deshizo el acto que ahora se está continuando, pero sin consulta.

“Pacientes ahora mismo en el Complejo Metropolitano están haciendo tercer y cuarto turno, en Chiriquí igual situación, en Coclé no hay donde; y el contrato dice que el que gane la licitación tiene tres años para entregar la sala”, expresó Pineda.

Detalló que hay cosas que no se explican de forma transparente sobre las salas que se van construir que realmente sí se necesitan. Resaltó que no se pueden construir salas de diálisis en el mismo lugar donde ya existe una, sino que se deben de construir donde no hay y se requieren.

Pineda también se preguntó si es que no existen otros tratamientos como el trasplante, además de planes preventivos para hablar de la enfermedad, que siempre hay que hacer salas de diálisis

Agregó que han pedido al ministro de Salud, que en el Consejo de Ministros de la Organización Panamericana de Salud se declare que la enfermedad renal crónica es una epidemia que requiere una inversión de salud para atacar la enfermedad antes que se necesite la hemodiálisis.

“La Caja de Seguro Social será una institución con más de 24 salas de diálisis, que esperan que cada esquina del país se convierta en una sala de diálisis, entonces, ese ingreso hay que detenerlo”, concluyó Pineda.