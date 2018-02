Califican como 'episodios de chantajes' el conflicto en la Asamblea Nacional

La disputa política por la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional (AN) es solo la punta del iceberg de una "crisis" que inició hace tres años, consideró Horacio Icaza del Movimiento Independiente (Movin) este lunes 26 de febrero.

"Aquí lo que ha habido es un concubinato escandaloso entre los tres poderes del Estado con la complicidad de un contralor silencioso, que brilla por su ausencia", expresó Icaza hoy en Noticias AM. "Es un episodio de chantajes políticos entre gentes similares".

El representante de Movin apuntó al presidente Juan Carlos Varela como el responsable de llevar al país a este desenlace, en que el Ejecutivo y Legislativo juegan "uno con el otro, el gato y el ratón" y someten a los panameños a una novela que no merecen.

"El responsable final es el presidente. Tuvo la oportunidad de hacer las cosas bien, en su plan de gobierno estaba delineado una serie de pasos y esos pasos han pasado al olvido desde prácticamente el primer día de su posesión", manifestó Icaza.

No descartó, que más adelante se arreglen y concreten acuerdos. "Esto es una pelea entre marido y mujer, una pelea de patio limoso y nosotros estamos en el medio", señaló.

Destacó que la "crisis" que experimenta Panamá existe por la forma "desfasada de gobernar de clientelismo, con medias palabras, con medias verdades y con una ausencia de voluntad".

El año electoral, para Icaza, será confuso y de sobresaltos y sumergirá a Panamá en un panorama oscuro que puede poner en peligro la estabilidad y el progreso, sobre todo en un istmo marcado por desventajas entre clases sociales y un manejo político oportunista.

"Aquí todo parece ser un juego, donde el engañado es el pueblo. (...) Deberíamos estar construyendo el país del futuro, donde el progreso sea realmente para todos", dijo el representante de Movin.

Icaza catalogó además que es "vital" que la ciudadanía se involucre en construir "el país que quiere" y no delegar a terceros la responsabilidad.

"No permitir esto (...), que hemos delegado al menos malo y se convierten en los chabones que nos gobiernan", comentó en Noticias AM. "El ciudadano tiene que participar, no puede darse el lujo de que le impongan candidatos mediocres y que se reelijan diputados sinvergüenzas".

El representante de Movin reiteró en que se le debe exigir al Poder Ejecutivo y Judicial que funcione, así como a la Contraloría General de la República que cumpla con sus funciones.