Voces a favor y en contra de las aspiraciones de Franz Wever al Tribunal de Cuentas

Relacionados Wever pide ser considerado para ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal de Cuentas

En los pasillos de la Asamblea suena el nombre de Wever para el cargo. Una vez se filtró en redes sociales una carta donde supuestamente expresa sus aspiraciones, las reacciones no se hicieron esperar.

Para Alfonso Fraguela, vicepresidente del Colegio de Abogados (CNA), Wever debería separarse del cargo para poder postularse.

"No es el momento porque obviamente ocupa un cargo de este poder del Estado como secretario general. No se trata de un cargo cualquiera, sino uno representativo. Le tocará a él considerar si se mantiene en su petición o si simplemente recoge o retira la posible postulación", indicó Fraguela a TVN Noticias.

En tanto, que el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Crispiano Adames, es de la opinión que Wever como cualquier otro funcionario puede aspirar.

"El que no aspira, expira. Cualquiera puede aspirar, la situación es que sea electo", expresó Adames a TVN Noticias. "La referencia es el puesto, el perfil, la trayectoria y todos los demás elementos que conjuguen para que pueda ser electo. Nadie puede impedir que alguien quiera aspirar".

Los magistrados del Tribunal de Cuentas se les nombran por un periodo de 10 años y tienen un salario mensual de 10 mil dólares.

Para la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Angélica Maytín, esta aspiración de Wever es desafortunada y lamentable.

"Cuando leí la carta, realmente me sentí muy molesta porque este tipo de cosas no deben ocurrir. Uno no debe usar el cargo para beneficio particular", expresó Maytín a los medios.

El próximo 15 de enero vence el periodo del magistrado, Álvaro Visuetti, quien aspira a reelegirse en su cargo, sin embargo le tocará a la Asamblea Nacional designar esta posición.