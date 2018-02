Bancada Panameñista presenta advertencia de ilegalidad en la AN

El recurso pospone el debate y votación a la propuesta del Partido Revolucionario Democrático (PRD) de modificar la Comisión de Credenciales del Legislativo.

Según el diputado Jorge Iván Arrocha, la advertencia está basada en lo que establece la Ley 38 de 2000.

El Pleno de la Asamblea Nacional se disponía a discutir y votar este jueves la conformación de la Comisión de Credenciales.

Hemos presentado ante la Secretaria General de la @asambleapa un escrito de advertencia de ilegalidad que suspende el intento de conformar nuevamente la Comisión de Credenciales. — Luis Eduardo Quirós (@LuisEQuiros) February 22, 2018

La propuesta, impulsada por el diputado y secretario general del PRD, Pedro Miguel González desde hace tres semanas, establecería que la Comisión estaría compuesta por tres miembros de Cambio Democrático (CD), tres del PRD, dos del Panameñismo y un espacio para las minorías en el Legislativo.

Con 44 votos a favor, 9 en contra se aprobó ayer, miércoles reconsiderar la conformación de la Comisión de Credenciales.

La Comisión de Credenciales es responsable de evaluar a los magistrados designados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), así como de investigar al presidente de la República de ser necesario.

El diputado por el PRD, Javier Ortega, señaló más temprano en Noticias AM que la intención del colectivo no es de enjuiciar al mandatario Juan Carlos Varela.

"El PRD sí quiere dejar algo claro: no queremos enjuiciar al presidente, no queremos espacios en la Corte Suprema. Esa no es la realidad del partido", expresó el perredista. "Si el presidente no tiene una causal para llevarlo a juicio, no podemos pensar en ñamerías".

Con información de María De Gracia.