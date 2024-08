¿Por qué es positiva la medida de contención del gasto?

Ciudad de Panamá, Panamá/Un riguroso plan de contención del gasto ha impulsado el gobierno del presidente de la República José Raúl Mulino, lo que permitiría, según el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, saldar al menos 877 millones de dólares adeudados.

Pero, ¿Cómo se logra un sano manejo de las finanzas públicas y determinar las prioridades para ajustar el presupuesto del próximo año?

El economista Luis Morán, dijo en Noticias AM, que primero hay que entender qué es la contención de gasto.

Recalcó que es un instrumento de política fiscal que pueden hacer los Estados para suspender, reemplazar o usar de manera más eficiente el gasto público.

Según el economista, se suele creer que los Estados que más gastan son los más eficientes y no necesariamente es así. “Creo que hemos llegado a un punto en nuestra economía donde el actual gobierno ha tomado una muy buena decisión en contener el gasto”.

Considera que es una medida positiva porque, como país, en los últimos años se ha tenido un gasto público que no es eficiente y ha estado proyectado en base a ingresos del Estado que no son reales y han disminuido; como no hay entradas de recursos habituales y frecuentes, entonces lo más responsable es hacer los ajustes pertinentes.

Noticia en desarrollo...