Precios de los combustibles: Gasolina registrará aumento a partir de este viernes

Ciudad de Panamá/La Secretaría de Energía anunció los nuevos precios de los combustibles que regirán desde este viernes 20 de febrero.

La gasolina de 95 octanos subirá dos centavos su precio, quedando en 0.91 centavos.

La gasolina de 91 octanos incrementará su precio dos centavos, quedando en 0.85 centavos por litro.

Mientras que el diésel bajo en azufre mantendrá su precio en 0.83 centavos el litro.

Estos precios regirán hasta las 5:59 de la mañana del próximo viernes 6 de marzo.