Preocupa presencia de barcos bolicheros cerca de la costa en la región de Azuero

Además del control de la pesca ilegal, las autoridades indicaron que se mantienen operativos permanentes en las costas de Herrera y Los Santos para prevenir el uso de estas áreas en actividades ilícitas, como el trasiego de drogas , reforzando así la seguridad marítima en la región.

Los Santos/La presencia de embarcaciones bolicheras operando muy cerca de la costa en la región de Azuero, específicamente en las provincias de Herrera y Los Santos, ha generado preocupación entre pescadores artesanales y comunidades costeras, quienes han alertado a las autoridades ante el posible impacto negativo en las especies marinas de la zona.

En los últimos días, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) ha recibido múltiples llamados y denuncias relacionadas con estas prácticas, consideradas una amenaza para los recursos marinos y la actividad pesquera artesanal. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que, al detectar embarcaciones de este tipo navegando cerca de la orilla, presenten la denuncia correspondiente ante la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) o las bases del Senan en Azuero.

El subcomisionado Ricardo Chacón, del Senan, confirmó que ya se han realizado decomisos por pesca ilegal en sectores como Coclé, Farallón y áreas cercanas a Mensabé. “Estamos dando seguimiento a información sobre embarcaciones de arrastre que se mantienen en las costas y se encuentran bajo monitoreo constante”, señaló.

Te puede interesar: ¿En qué consiste el proyecto para el uso de bioetanol que impulsa el Ejecutivo?

Chacón explicó que la vigilancia se desarrolla de manera coordinada con personal de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), verificando que las embarcaciones mantengan la distancia permitida de la costa para evitar afectaciones a los pescadores y a los ecosistemas marinos.

Además del control de la pesca ilegal, las autoridades indicaron que se mantienen operativos permanentes en las costas de Herrera y Los Santos para prevenir el uso de estas áreas en actividades ilícitas, como el trasiego de drogas, reforzando así la seguridad marítima en la región.

Las comunidades costeras reiteran su preocupación y piden que continúen los patrullajes para proteger tanto el sustento de los pescadores artesanales como la biodiversidad marina del litoral azuerense.

Con información de Eduardo Javier Vega