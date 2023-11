Presentan denuncia penal por 'traición a la patria' en renovación del contrato minero

Representantes de las Coordinadoras Campesinas por la Vida y por la Tierra y el Movimiento Despierta Donoso y Omar Torrijos, presentaron formalmente una denuncia penal en el Ministerio Público (MP) contra la empresa Minera Panamá y todos los funcionarios públicos que facilitaron las actividades de la minera sin ningún contrato legal y sin pagar impuestos ni algún tipo de regalías al país. "Eso es un robo total a la riqueza nacional", aseguró la defensa de los grupos campesinos.

También se refirió a la Resolución No.128 de 30 de diciembre de 2016, que aparece publicada en Gaceta Oficial No. 28344-B de 16 de agosto de 2017, firmada por el entonces presidente Juan Carlos Varela que autoriza el contrato de prórroga y dio pie a la renovación del contrato con Minera Panamá.

El abogado Santander Tristán Donoso, quien representa a los grupos antes mencionados dijo que, esperan que el Ministerio Público haga su trabajo y actúe de manera pronta.

"Si esta investigación va a durar 10 años años, entonces que nos lo digan para que el pueblo sepa que la justicia no funciona, no hay investigación penal, pero si hay investigación penal cuando el campesino protesta, cuando un humilde trabajador protesta o se hace un cierre de la calle porque no hay agua", señaló Tristán.

La denuncia se fundamenta en que durante cinco años la empresa minera ha estado extrayendo, explorando y explotando los recursos minerales sin una base jurídica legal.

Explicó Tristán Donoso que, los delitos que se cometieron en torno a estas negociaciones con Minera Panamá son: delito contra el orden económico, contra la administración pública y contra la personalidad jurídica del Estado es decir el delito de traición de los funcionarios públicos.

También inscribieron en la denuncia, todas las actividades de peculado de funcionarios que se parcializaron en esta acción.

El gobierno negocio con una empresa extranjera en perjuicio del país y eso está tipificado claramente como un delito de traición", dijo el abogado.

El abogado solicitó al Ministerio Público que se realice una investigación penal por los fundamentos presentados pero que se haga con 'celeridad' para que sea rápido y efectivo, tal cual lo están haciendo con los manifestantes que están en Puerto Rincón.

Entre los que respaldan la demanda hay representación de moradores de Donoso, Omar Torrijos y Capira, entre otros grupos sociales que dan su respaldo.

Con información de Elizabeth González