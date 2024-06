Mulino espera suscribir convenio con EEUU para repatriar migrantes

Lajas Blancas, Darién/El presidente electo José Raul Mulino realizó una visita al centro de recepción de migrantes en el sector de Lajas Blancas, en la provincia de Darién.

Mulino indicó que Panamá va a llevar ante las Naciones Unidas, en el discurso del próximo septiembre, la crisis que ha causado al país esta migración: "Vamos a levantar una voz de protesta grave".

Mulino aseguró que el problema migratorio en Darién está creándole a Panamá una crisis económica, humanitaria y un problema moral.

No voy a permitir que Panamá siga silente ante este enormes sacrificio que hace nuestro país en resolver una crisis que no es nuestra, pero que ahora si es nuestra". — José Raúl Mulino - Presidente electo de Panamá

"Hay un costo humano que no tiene precio (...) no vamos a permitir que entren ciudadanos sin pasaportes, hay una ley migratoria que se debe cumplir", expresó Mulino, quien agregó que no había visto una crisis de este tamaño en Darién.

Mulino anunció que el lunes 1 de julio sostendrá una reunión con la delegación con Estados Unidos, encabezada por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y que va a suscribir un convenio para iniciar la repatriación de las personas que están en Darién.

"La frontera de EEUU ya no es en Texas, sino se corrió a Lajas Blancas", afirmó Mulino.

El presidente electo también se refirió al grado de contaminación que ha generado la crisis migratoria en el Darién.

Mulino indicó que también utilizará la silla de Panamá en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para denunciar lo que ocurre en Darién.

Afirmó que en Darién se está dando un negocio para lucrar con la miseria humana. El mandatario electo señaló al Clan del Golfo como una de las organizaciones delictivas que están lucrando con el flujo de migrantes en Darién.

También espera tener una reunión con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para tratar el tema de la crisis migratoria.

Acompañando a Mulino, estuvo presente el ministro designado de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego.

Ábrego indicó que el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) ya está realizando vigilancia y bloqueos en las trochas, además de agregar que los migrantes que ingresen a Panamá deben presentar su documento. Confirmó que se han colocado cercas de serpentinas en Darién y que están custodiadas por las autoridades panameñas.

Se indicó que hay 300 unidades del Senafront ubicadas para la custodia.