Apede recomienda a diputados devolver a primer debate proyecto de presupuesto 2025

Ciudad de Panamá, Panamá/Por la gravedad de la situación, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede) se unió a las voces que recomiendan que el pleno de la Asamblea Nacional devuelva a primer debate el proyecto de Presupuesto General del Estado 2025, para tener la oportunidad de evaluar el uso del dinero de cada institución y que el Ejecutivo pueda hacer los ajustes necesarios, considerando nuestra propuesta basada en la real situación económica del país.

Así las cosas, la Apede instó al Gobierno Nacional a tomar decisiones que reflejen una verdadera responsabilidad fiscal y que prioricen el bienestar de todos los ciudadanos, y a la sociedad a mantenerse vigilantes ante la administración del dinero público, que es de todos.

De esta manera, la asociación de empresarios expresó su profunda preocupación por la discusión del Presupuesto General del Estado 2025, que asciende a $30,111 millones en condiciones muy alejadas de una gestión fiscal responsable y alineada con la realidad económica del país.

De acuerdo con el gremio, el presupuesto, que ahora se encuentra en la Asamblea, presenta serios problemas estructurales que no pueden ser ignorados. Una de las principales fallas radica en las leyes especiales que otorgan aumentos automáticos y que asignan porcentajes del Producto Interno Bruto (PIB) a ciertos sectores sin considerar que no existe la capacidad fiscal, por lo que se debe recurrir a más deuda para hacerles frente. Es imperativo que reflexionemos sobre por qué las autoridades responsables no han tomado las medidas necesarias para evitar poner en riesgo el bienestar de las presentes y futuras generaciones.

Según la Apede, el Legislativo pudo considerar suspender, por un tiempo determinado, los efectos de estos aumentos automáticos y las leyes especiales, tal como se hizo con los aportes al Fondo de Ahorro de Panamá (FAP). Esta medida permitiría recomponer las finanzas públicas y recuperar nuestra calificación de riesgo, que es crucial para la estabilidad económica y la confianza de los inversionistas. No haberlo hecho ya nos trajo graves consecuencias, como la caída de bonos panameños ante el mencionado presupuesto, ubicándolos entre las peores posiciones en los mercados emergentes.

La Apede recalcó que no es aceptable ni razonable que el presupuesto del Estado destine el 60% de sus recursos a ningún sector en particular.

Para el organismo de inversores, la asignación de fondos debe basarse en las prioridades nacionales y en la capacidad financiera del Estado, garantizando así una distribución equitativa y eficiente de los recursos. Solo de esta manera podremos asegurar un desarrollo sostenible y justo para todos los panameños.

"La incapacidad de gestionar adecuadamente el presupuesto está condenando a las presentes y futuras generaciones a enfrentar un país con recursos limitados y servicios públicos deficientes", puntualizó la Apede en comunicado de prensa.