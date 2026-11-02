Presupuesto general del Estado 2027 fue sancionada por el presidente Mulino

La sanción se produjo luego de que el mandatario regresara del cementerio Amador, en El Chorrillo, donde participó desde tempranas horas en los actos de homenaje a los próceres de la patria.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó este lunes 2 de noviembre la Ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2027, que asciende a $35,111.75 millones, tras su aprobación la semana pasada en la Asamblea Nacional.

La sanción se produjo luego de que el mandatario regresara del cementerio Amador, en El Chorrillo, donde participó desde tempranas horas en los actos de homenaje a los próceres de la patria.

Esto, en medio de los cuestionamientos por la propuesta introducida al proyecto que busca excepciones en la ley de contrataciones públicas, que plantea incluir a los ministerios de Obras Públicas, Educación y Gobierno, entre otras instituciones, dentro de las entidades que podrían acogerse a excepciones de hasta un millón de dólares para adquirir servicios técnicos, repuestos y equipos. Estas contrataciones procederían ante situaciones fortuitas y de urgencia, o circunstancias debidamente justificadas de interés público que requieran atención prioritaria, bajo las condiciones establecidas en la propuesta.

Ayer, el mandatario se refirió a esa propuesta e indicó que "la ley puede decir lo que usted tenga que decir o quiera decir, pero acuérdese de una cosa: el que dispone de los recursos es el Ministerio de Economía y Finanzas. Y si hay, hay, y si no, pues no hay. Así de sencillo, ¿no? Esas cosas no me preocupan a mí. Pero sí es cierto algo: en estas eventualidades se necesita agilidad, pero también que esa agilidad vaya acompañada de transparencia y fiscalización del contralor”.

Del monto total, $12,839.7 millones se destinarán a inversiones públicas, equivalentes al 36.6% del presupuesto. Según la información divulgada por el Ejecutivo, esta asignación representa un aumento de 12% respecto a 2026 y constituye un récord de inversión pública.

Para gastos de funcionamiento se asignaron $22,272 millones, correspondientes al 63.4% del total. El Gobierno informó que este componente disminuye un 5% y que también se reduce el servicio de la deuda pública del gobierno central para la próxima vigencia.

Durante la revisión del presupuesto se incorporaron modificaciones por $186.83 millones para reforzar las asignaciones de salud, infraestructura pública, seguridad, educación, servicios públicos y atención de necesidades sociales.

Estos ajustes respondieron a recomendaciones de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional e incluyeron aumentos para determinadas entidades, así como movimientos y redistribuciones de recursos para atender compromisos institucionales y fortalecer programas prioritarios.

El Ministerio de Economía y Finanzas, a cargo de Felipe Chapman, evaluó las solicitudes tomando en cuenta la disponibilidad de fondos, la prioridad de los gastos y la capacidad de las instituciones para ejecutarlos, según el comunicado de la Presidencia.

De acuerdo con el Ejecutivo, el presupuesto contempla un déficit fiscal acorde con los objetivos de sostenibilidad de la deuda pública y los límites establecidos en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.